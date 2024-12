Ona ili Keti: Gastoz više nema prava da vrda, ukoliko bude želeo da nastavi odnos sa Anđelom, ovo su pravila! (VIDEO)

Nema izbora!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz protekle noći žestoko su se posvađali kada je on prekinuo svoj odnos sa njom i zatražio da se potpuno udalje jedno od drugog obzirom da će ubuduće biti sve gore i gore. Ona je pobacala njihove zajedničke slike u besu, te su rešili da ipak sednu i porazgovaraju nakon toga.

- Idem ja sad, vi ćaskajte - rekla je Kačavenda.

- Veruj mi ovo je njegova sigurnost da si ti tu - rekla je Anđela.

- Ti si hit, ajde vrati stvari sebi - rekao je Gastoz.

- Ti bi mogao da staviš onu stvar tamo gde želiš - rekla je Anđela.

- Pa ti mi ne dozvoljavaš - rekao je Gastoz.

- Ne, ne ti znaš gde želiš - rekla je Anđela.

- Dobro - rekao je Gastoz.

- Zašto celu noć namerno izbegavaš Keti i znaš da ćeš ovo da izazoveš? - upitala je Anđela.

- Ne, nije mi to bila namera - rekao je Gastoz.

- Znaš da me ona jedino boli. Ja sam tebi samo donela ono što si ti tražio, donela sam ti kutije, pa najbolje još i da ti ih složim - rekla je Anđela.

- Ja sam ti tražio praznu kutiju, uopšte me ne slušaš - rekao je Gastoz.

- Ti si taj koji treba da sluša i ćuti. Slike naravno da sam bacila - rekla je Anđela.

- Ovo će još malo da mi bude smešno, pa ću da se uozbiljim - rekao je Gastoz.

- Danas te nisam izbacila iz kreveta, samo sam ti u afektu odgovorila. Rekla sam ti da izađi iz kreveta i posle toga sam se iskulirala. Da sam htela, tvoje stvari se ne bi ovde nalazile. Neko ko meni stvara sve ovo, naravno da ne želim više nikada komunikaciju sa njom. Povređuje me, nisam dobro, gušim se - rekla je Anđela.

- Trebaš da radiš na tome - rekao je Gastoz.

- Mene to povređuje. Molim te nemoj to da radiš, danima nisam dobro zbog toga. Zašto uporno to radiš? - upitala je Anđela.

- Je l' veruješ ti u magiju? Magija ne postoji, tako i ovo ne postoji - rekao je Gastoz.

- Milena da li je Keti zaljubljena u njega? - upitala je Anđela.

- Jeste - rekla je Milena.

- U tvog dečka su zaljubljene mnoge - rekao je Gastoz.

- Mene ta priča ne zanima, ne želim da sediš sa ženom koja je zaljubljena u tebe i koja te pipka - rekla je Anđela.

- Mene niko ne pipka - rekao je Gastoz.

- Je l' tebi stalo do mene? - upitala je Anđela.

- Jeste itekako, ali mi je stalo i do mene - rekao je Gastoz.



- Onda to pokaži. Mene boli - rekla je Anđela.

- Hoćeš da je zovemo da dođe ona? - upitao je Gastoz.

- Neću da je vidim u mojoj i tvojoj blizini - rekla je Anđela.

- Ne želim da budem grub, ali ne znam da li ću da ti pređem preko ovoga - rekao je Gastoz.

- Nemaš ti meni preko čega, trebam ja tebi ako ikada budem htela - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.