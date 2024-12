Njegov sud su svi čekali da čuju!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz poslednjih nekoliko dana imaju ozbiljne sukobe, a na listi problema našao se i Stefan Karić, prema kojem je Gastoz pokazao ljubomoru nakon što se Anđele složila sa njim.

Mi smo pozvali Osmana Karića kako bismo saznali kako on gleda na burna dešavanja u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Kada se uđe u vezu samo radi toga što narod to voli da vidi ,nešto što narod podržava kao emociju i ljubav između dvoje mladih ljudi, a pritom se sve to glumi, dešava se da dolazi i do svađa gde ih zapravo i nema. Svaka sitnica mimika, glasovne promene i zahtevi, želje koje je Gastoz udovoljavao Anđeli sad su za njega veliki teret. I sama Anđela kaže da nema više tih lepih gestova, ponašanja i udovoljavanja što se tiče Gastoza, a ona je u pitanju. Naravno to je Stefan video već na samom početku, možda se i Anđela tada pribojavala, ali je želela da veruje u bajku koju je tih dana imala sa Gastozom. Stefan nema ništa protiv Gastoza u smislu rijaliti mesta, ko će gde i da li će u finale, ali ima protiv da Gastoz na neki način povređuje Anđelu u emotivnom smislu, daje lažnu nadu baš zarad tog nekog prvog mesta na kraju sezone, jer Stefan Anđelu poštuje na sebi svojstven način - govorio je Osman za naš portal, pa nastavio:

- Mislim da Anđela nije Gastozov tip, mislim da Gastoz nije za vezu u rijalitiju, a kamoli u spoljnom svetu, jer je Gastoz neko ko voli sasvim drugi tip žena, voli aftere, voli žurke, neko ko voli dvojke, trojke i četvorke. Naravno to mu ne uzimam za zlo, mlad je pa može da radi ono što ga čini srećnim. Pomiriće se i posvađati oni još 100 puta do kraja ali siguran sam da od te ljubavi neće biti ništa, na žalost Anđele koja je zaista zaljubljena. I jos nešto što vidim, a moram reći, mislim da bi Gastoz pre bio sa Keti nego sa Anđelom jer mu ona odgovara, može mu biti i devojka i majka u nekim trenucima i rame za plakanje - rekao je otac Stefana Karića za Pink.rs.

Autor: A. Nikolić