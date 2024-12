Terza poslao poruku Sofiji: Nije prošao ni dan od Miličinog odlaska, a on nastavlja po starom! (VIDEO)

Povukao šok potez!

Danilo Dačo Virijević pozvao je Sofiju Janićijević u šetnju kako bi joj preneo poruku od Borislava Terzića Terze.

- Posle dve nedelje ja sam popričao sa Terzom. Ništa, počeo je da priča o tebi... Rekao je da ti kažem da ne želi više da ga spominješ, ni sa mnom - govorio je Dačo.

- Je l' ga spominjem? - pitala je ona.

- Rekao sam da nisi spominjala ni njega, ni Milicu. On kaže: "Šta sam uradio zbog nje, a da mi ona nije rekla istinu ili bar naglasila". Ja sam rekao da nisi mogla, a on je rekao: "Ne može jare i pare, šta sam napravi zbog nje, a ona me namagarčila. Ne želim ništa, ne osećam, više se i ne okrećem kad prođe". Ja sam rekao da i ti isto tako - nastavio je on.

Autor: A. Nikolić