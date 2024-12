Au!

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" uključio se drug Aleksandre Nikolić aktuelne učesnice "Elite 8". Milan Smolenski koji nam je otkrio detalje iz Tetova i iz života njegove drugarice koja je trenutno u rijalitiju.

- Šta je Alekandra radila u Tetovu?

- Otišla je da radi tamo kao i svi, ljudi su od toga napravili malo priču, sada nam gore izgledaju spotovi. Igrala jeste, ali nije to nešto strašno. Otišla je da zaradi pare. Nema to veze sa prostitucijom - rekao je Aleksandrin drug.

- Ona je rekla da kada je došla prva tri dana tamo, da joj je bilo loše i da joj se sve gadilo, kada je videla onu pistu i one šipke kao i da ne želi da iznosi sve detalje - rekla je voditeljka.

- Ima tamo svakakvih devojaka, i bilo je tamo svakakvih scena, ali Aleksandra ima jak želudac - rekao je Milan.

- Kako komentarišeš njen odnos sa njenim bivšim mužem, i kakav je bio njihov brak? - pitala je voditeljka.

- Ne mogu da kažem da on njoj oduzima starateljstvo, dete treba da bude kod njega, dok je ona u rijalitiju. Ne znam, nisam sa njim u kontaktu niti ću biti. Znam da im je odnos bio buran. Oni su se svađali, nije on nju maltretirao. On je jako dobar otac. Kao i svaki muškarac je manipulator - rekao je Milan.

Na šta ti se žalila da joj je bilo najteže, dok je bila u Tetovu? - pitao je voditelj.

- Igrale su oko šipke. Žene tamo su jeftine, ne u smislu da rade jeftine stvari nego su prljave, ona je svetica kakvih ima - rekao je Aleksandrin drug.

- A ko je taj oženjeni dečko? - pitala je Anastasija.

- To je osoba na "M". Mogu samo da kažem da je on četiri godine uz nju i njeno dete. Ništa ne mogu da kažem loše za njega, nosio joj je stvari u Elitu, organizovao slave i tako dalje. Kada Aleks bude izašla biće kolaps, priča stvari koje ne bi trebalo. Njen dečko je bio oženjen, sada ne znam da li je i dalje u braku - rekao je Milan pa nastavio:

- Čuo sam se danas sa njim, ljut je na nju zbog njenog odnosa sa Ivanom. Ne prepoznaje je, a ne prepoznajem je ni ja.

Autor: K.Kelava