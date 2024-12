On je jedan NEODGOJENI DŽUKAC koji ne prestaje da LAJE: Aneli obrisala patos Terzom, on iz nemoći počeo da je vređa, pa udarila na Sofiju: To si uradila vrlo... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditeljka Ana Radulović dala je reč Aneli Ahmić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Šta da kažemo o ovom džukcu koji je već počeo da laje i da reži?! To je njegova nemoć. To je jedan džukac neodgojeni koji laje. Ti si jedan gad! Bižu kratka i direktna, neću okolišati. Odvratni si gad koji je uništio svoj, bebin i Miličin život, zbog čega?! Ni zbog čega. Ti si jedan skot, nikad mene niko nije uvredio moje dete rođeno, koje si uvredio na najgori i monstruozni način. Ja ti nisam oprostila, već sam spustila loptu, da bi ti rekao da si to uradio da bi me spustio. Ti si budući tata monstum i nije te briga kako se to dete koje je u stomaku oseća. Za svaki postupak ovde tvoj, za sve što sam ti rekla da Milica oseća svaku njenu reakciju, ti si išao po ćoškovima i je*ao se na najgori mogući način. Nisi razmišljao o svojoj ženi i svom detetu. Prisetimo se da si rekao u pušionici da su ti Milica i dete najveća greška. Kada je Milica ovde plakala, izazivao si je i smejao joj se u lice. Je l' si ti znao da je ta devojka deveti mesec?! Igraš se sa ženom koja nije svesna šta priča u određenim momentima. Navlačio si je da ti psuje porodicu i da ti govori da će svi pomreti, što ona nije rekla, nego si je ti navlačio da to kaže da bi je ogadio narodu. Danas, kada je Milica išla, videli smo šta si imao da joj kažeš, tebi kao da je svanulo što je ona otišla i jedva si čekao da ode da možeš da se pomiriš sa Sofijom - rekla je Aneli o Bori Terziću.

- Pozdrav za sve kante smeća - rekao je Terza.

- Mislim da je tvoj brat isto go*no kao i ti. Kakva je to porodica kada jednoj trudnici traže kartice? Mislili su da mogu da je uskrate i za tih hiljadu evra, da je ostave bez ičega...Sofija, ja sam rekla da mene tvoj privatni život ne intresuje, to si ti radila, ne zanima me ni tvoj bivši dečko i da li si bila animir dama. Ja sam rekla da me podsećaš na jednu osobu, stojim pri tome. Tako si hinjski i namazano ovo napravila, da to nema nigde, sve je isplanirano. Kada si zakoračila u ovaj rijaliti znala si na šta ćeš se fokusirati. Mislim da si napravila jako loš postupak, kur*inski, ćutala si joj, pa si joj se počela suprotstavljati. Govoriš da ćeš već u utorak biti sa Terzom, mislim da si ispala jako loša, nisi razmišljala o njoj i njenoj bebi, iako tvoje izvinjenje njoj ništa ne znači, trebala si. Ja od blama ne znam šta bi napravila da sam na tvom mestu. Ti si za mene isto užasna osoba. Tako da, eto, šaljem tatu monstruma, ostavljam Sofiju - rekla je Ahmićeva.

Autor: Nikola Žugić