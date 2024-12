Sasuo im sve u lice!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Anom Radulović. Učesnici večeras biraju između Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević. Sledeći da nominuje je Nenad Macanović Bebica.

- Drago mi je što je Milica bila ovde, doata toga smo čuli. Žao mi je što je neko posavetovao Sofiju i Terzu da ćute, inače bi nam bilo još zanimljivije. O Sofiji nisam promenio mišljenje. To je devojka koja je spremna da uradi sve zbog svog cilja, sad fura taj fazon da je zaljubljena, jer misli da će je to oprati. Nemam ništa lepo da kažem o njoj, rekla je i sama da je devojka silikonskog srca. Terza nije jedini muškarac ovde, tako da mislim da je tipovan. Sofija i Terza su meni isti - rekao je Bebica.

- Ja sam ćutala, jer sam smatrala da je tako najbolje - rekla je Sofija.

- Ja sam ti rekao istinu, koja ti je zasmetala i zato sam dobio šlag - kazao je Bebica.

- Ne, nego si me najviše vređao - kazala je Sofija.

- Ja sam Terzu najviše napadao i skretao mu pažnju na to što radi. Kad je Milica ušla, mislio sam da ćeš da se promeniš i da joj pokažeš bar malo poštovanja. Pokazao si sve najgore, stekao sam utisak da ne bi bio dobar otac i njen prijatelj, pre svega. Deluje mi da nećete izgladiti odnose, hoćeš da je tužiš i misliš da je to jedino rešenje. Trebalo je da staneš na stranu deteta, da pokažeš da ti je stalo do njega. Razočarala me je tvoja porodica, smatrao sam da će bar oni biti uz nju. Mislio sam da ti je žao zbog svega, ali ispostavilo se da nije tako - nastavio je Bebica.

- Poslaću Terzu, ali nadam se da će biti ipak dobar otac - završio je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković