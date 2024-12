Prva skočila da ga zaštiti!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Anom Radulović. Učesnici večeras biraju između Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević. Nenad Marinković Gastoz nastavio je svoje izlaganje.

- Sofija, nadam se da nisi dobila neki zadatak da omađijaš ovog čoveka, to bi mi bilo užasno. Želim da verujem u to da si bila omađijana, da si se malo zanela u zatvorenom prostoru i sigurno ti je on svašta pričao pod jorganom. Nekolicina ljudi je verovala da ćete ostati zajedno. Na tebi je da li ćete se porimiti, na tebi je da li ćeš se opet izblamirati i opet raširiti noge. Ljubav s njegove strane nije ni postojala. Super si podnela sve Miličine uvrede, njoj je mnogo teže. Ne verujem da si loš čovek, ali trebalo je ovo da zatajite malo - rekao je Gastoz.

- Šaljem Terzu, ostaviću tebe - saopštio je Gastoz.

- Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekao je Karić.

- Niko ovde ne zna kako se Milica oseća, bez obzira na to što se saosećamo s njom. Ne znam odakle vam pravo da kažete da je detetu uništio život, dete nije ni rođeno još. Sram vas bilo da stavljate tu etiketu. To dete će biti srećno, Terza je jako povredio majku svog deteta. Samo joj pokaži da je poštuješ - rekla je Ena.

- Sofija, znam da si konstantno bila nesigurna u Terzu, nisi znala da li voli Milicu još. Deluješ ovde hladno, pa mnogi to nisu znali. Nadam se da ti on nije bio cilj. Želim da verujem da nisi zmija, nego da si napravila totalno sr*nje, iz kog ne znaš kako da se izvučeš. Zadržaću Terzu, Sofiju šaljem - završila je ona.

Autor: Iva Stanković