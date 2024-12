Ne štedi reči!

Voditeljka Ana Radulović dala je reč Mileni Kačavendi, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Savete ne delim, svako nosi svoje breme. Pitala sam da li je svestan kakav će pritisak trpeti i u kući i u životu, ne mogu da kažem da je u početku bio svestan postupka i osećao se zaštićeno i ušuškano, kao da nemamo osećaj šta se napolju dešava. Smatram da jeste postojala emocija, kada je Sofija u pitanju. Da, podržala sam vezu, osudila sam postupak, a zašto sam podržala vezu?! To mislim i danas, a to je da je trebao da bude sa Milicom, on bi i bio. Sedeli smo stolica do stolice u studiju, smatram da se ovo zove život. Nažalost, ovakve stvari se dešavaju svaki dan. Ja sam sa mojom kumom prošla ovako nešto, čak i terapija koju je Milica rekla, pila je istu, to je jezivo! Stravično je što je Milica imala priliku da gleda taj odnos, smatram da ovo nije prevara, jer niko ne broji koliko puta su imali se*s i kakav, već razmišljaju o emotivnoj izdaji. Ja sam bila sto odsto sigurna da će ući, znam da je Milica hrabra, pokazala je to u prošloj sezoni, stala je iza svojih postupaka. Komentarisala sam njene postupke tada, da, nikada je nisam mrzela, bila protiv nje ili njihovog odnosa. Najmanje se osećam krivom jer nisam učestvovala u veridbama, Milica kada me je pominjala negativno u "Narod pita" nikada se nisam oglašavala ili negativno to komentarisala. Rekla sam da neću ništa loše reći, jer osećam žensku solidarnost. Da li je tačno to što je Milica rekla ili nije, ne možemo da znamo, ali ja njoj verujem! Očekivala sam da će biti totalno drugi pristup prema Milici, da će iskoristiti trenutak. Morao je fokus da mu bude na Milici, iako znam da ona nije došla ovde da mu oprosti. Druga stvar, potvrdio mi je da je negde sve tokom leta uradio školski, šta bi trebalo i kakav bi red bio kada ti je devojka trudna, smatram da je nije voleo. Ne smatram da nije voleo bebu, jer on nema veze s mozgom s bebom. Ovaj sam čin je jeziv, ali samo za Milicu, jer ćemo mi odavde otići kući. I dalje smatram da pored svih go*ana koje je iza*rao, poješće ih sam, sledi mu borba! Bolje bih ga gledala da je stao iza Sofije. Smatram da je Milica ušla da bude sigurna da tu bude emocija, da to shvati pred porođaj i smatram da je to shvatila. Terza umesto da se fokusira na odnos sa Milicom, on je lajao i skako ovde. Ovi ljudi su nebitni, otići će svi kućama, a njemu ostaje borba...Što se Sofije tiče, komentarisala sam je negativno od samog početka. Ti mene nikada nisi uvredila, ružne stvari sam ti rekla, bila sam brutalna, istrpela si. I ove uvrede si istrpela šmekerski. Ne želim da komentarišem kako te je majka vaspitala, jer mnoge nije, a sebi daju za pravo da komentarišu kako je tebe tvoja i gde si završila. Sumnjičarila sam vrlo, dobro sam te promatrala, ali pozitivno utičeš na Terzu. Ne mislim da si bacila pik na njega, mislim da si se zaljubila, negde si u hodu imala svest o tome kada je on počeo da se flekavi, plače i pravi haose, imala si sumnju u njega, opravdano! Ti u ovom trenutku i dalje sediš i čekaš, ali smatram da kao žena treba da zauzmeš neki stav, jer je on izdao Milicu, ali je izdao i tebe. Odgovaraš za to što si se zaljubila, ovde smo da te pljujemo i vređamo. Slažem se da nisi vređala dete, ali nisi imala pravo to da uzmeš u usta, ali i dalje stavljam veći deo odgovornosti njemu na teret. Zabole me du*e kakve ste vi sek*ualne odnose imali, nisam vam ja držala svaću, po meni si zauzela ozbiljniji stav nego Terza. Porodicu moraš da braniš, ne smeš da dozvoliš da ti lepe etikete. Ja bih dodala da u najmanju ruku, "no stress", mnoge su se oprale u sezonama i postale majke i gospođe i dame. Zašto sutra i njoj ne bude bilo oprošteno?! - govorila je Milena.

- Znamo mi po čemu si ti poznata u Švajcarskoj - dobacila je Aneli.

- Ti si poslednja smećarka koja može da priča o nečemu, seljanko (Aneli) i nadam se da si našla kopita! Za tebe sam pi*ka kosmička i avion - rekla je Kačavenda.

- Jeste, pa ti ja poklanjam ogrlice da izgledaš kao žena. Ima vas monstruma - rekla je Aneli.

- Ne bih ovu budalu da slušam više. Nisam je negativno komentarisala i ružnu reč rekla dok nije počela da me vređa i da mi pominje bivšeg muža, kog životom branim, a ona o svom iznosi da mu je di*do gurala u du*e, da komentariše da su moja deca na kamati, a svoja ne znaju gde su im, do tada mogu da mi po*uše ku*ac! Šta da vam kažem, tu sam, gurajte! Terza poslaću tebe u izolaciju, osećala sam se sa Sofijom, klisnuli su mnogi kao min*e najgore koji su se smeškali i kojima je bila simpatična. Terza, jedva čekam taj utorak, mislim da je Sofija bila u pravu. Ako se vratiš u taj odnos, imaćeš osudu, a tebi kao ženi ću da kažem da razmisliš dva puta - rekla je Kačavenda.

- Smatram da je Kačavenda neko ko je ovde ostao uz mene do kraja, svestan sam da me je prva osudila i da je prva znala šta se dešava između mene i Sofije...Jako korektno izlaganje, mislim korektno, i više nego korektno. Ja sam preko leta radio zato što sam tako osećao, ne mogu da se složim da je nisam voleo, voleo sam je - rekao je Terza.

- Samo da dodam jednu stvar, odmah sam shvatila čestitku Terzinu, svi smo sumnjičarili za Medu. On je žrtva svog sopstvenog izbora. Što se očinstva tiče, to mi je toliko degutantno, on jeste otac tog deteta i biće otac kada se to dete rodi. Ja kada sam birala svog partnera u životu, nisam nikoga pitala, svi su bili mišljenja da pravim kardinalnu grešku, ali je on pokazao sve suprotno. On je divan otac, bio je divan muž - rekla je Milena.

- Zaparalo mi je uši to da ostavlja Sofiju jer se saoseća sa njom, onda si trebala i sa Milicom - rekao je Terza.

- Milica, kao Milica, kao trudna žena je dovoljno. Ja ne mogu da joj pomognem, niti sam mogla tebe da zaustavim, ni ne osećam odgovornost. Da nemam saosećanje za Milicom, imam apsolutno, nisam iznosila ovde. Mnogi su rekli da će joj biti lako kada se porodi, neće joj biti lako, jer kada god pogleda u to dete, setiće se tebe, to da znaš! - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić