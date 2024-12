Žestoko!

Voditeljka Ana Radulović dala je reč Jovanu Pejiću Peji kako bi izneo svoju nominaciju.

- Terza i ja imamo skroz korektan odnos, nisam hteo ovde da ga osuđujem i da ga vređam. Nisam hteo da podržim njegovu vezu sa Sofijom, mislim da to nije okej, ali se treba staviti u kožu Milice koja je bila ovde. On najbolje zna njihov odnos, njegov i Miličin. Smatram da je Terza iskompleksiran i da je to pokazao prema Sofiji, hteo je da bude šmeker, da se pokaže da može da osvoji svaku devojku, Sofija je bila mis i hvalili su je da je lepa i da je zgodna. Život vraća dugove, nadam se da se njemu neće vratiti na onome što najviše voli. Smatram da je Sofiji na prvom mestu novac, ja takve devojke ne volim. Vremenom si se zaljubila, jer ti se svideo zato što je bio uz tebe maksimalno. Ne sviđa mi se tvoj postupak sa Enom, htela si Munju da uguraš u tu neku priču, nisam joj to toliko zamerio. Namazana si što si sve ovo uradila, imali smo korektan odnos, a sada da te blatim i kaljam, ne treba. Mislim da je tortu poslala Milica, itekako je htela Terzu da povrati kod sebe i ušla je ovde da Terzu jednostavno osvesti i da ne ulazi u neka dublja go*na. Kada bi se Terza pomirio sa Sofijom, ne bih bio uz Terzu. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Peja.

- Neću osuđivati Sofiju, sve sam joj rekla šta sam imala, ne sviđaš mi se kao osoba. Neću ti suditi, stvarno se ne osećam da mogu da ti kažem nešto na osnovu ovoga, reći ću sebi i tebi da se ne gradi sreća na tuđim suzama. Ja sam u fazi kajanja u ovim godinama, stići će i tebe...Terza, ti nisi monstrum, ti znaš da ja tebe volim. Svađali smo se, gadan si na jeziku i ja sam. Uvek ćeš biti otac deteta, ona je imala prava da ti kaže šta hoće, zna i sama da je preterala negde, morao si da trpiš! Drugi ljudi nemaju prava da kažu da si monstrum, ne postoji novac koji bi mene zaustavio da odem sada kod nje u kakvom je ona sada stanju, kada treba da se porodi! Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekla je Aleks.

- Ja ću početi moje izlaganje jednim citatom: "Ko nema decu, ne zna šta je prava ljubav, jer su deca zlatna". Vama je omogućeno nešto za čim čovek teži, a to je da nađete pravu ljubav. Naravno, iz te ljubavi, ne želim da pričam da to nije ljubav, ishod je evidentan, bićemo svesni te činjenice kada stigne pismo. Oboje ste u jednom velikom plusu, ali ste i osobe koje drže konce u svojim rukama. Ja se ne slažem sa onima koji kažu da treba da bude "NN" otac...Smatram da si imao vagu neku, video bi sliku klackalicu u parku, gde bi video da ona sedi dole, a dete sedi gore. Mi svi tebe osuđujemo, a videli bi mi kada bi naša deca došla ovde da nam zamere. Boli me ku**c za gledaoce i poene i za vas i vaše fanove, teško mi pada jer nisi ni postao otac, a toliko si kritika podneo. Napravio si veliku grešku, ali sam siguran da zaslužuješ da tom detetu pružiš ljubav...Ne znam šta je smešno Sofija stvarno. Jesi atraktivna, lepa i zgodna, ali da sam slobodan muškarac, isključivo bih te gledao očima da budem s tobom na jednu noć. Neko sam ko ovde ne vređa žene, ali ti kažem moje mišljenje i nešto što sam u tebi video. Ne možeš da opravdaš sebe ni sa čim. Ja samo znam da to dete zaslužuje da ima braću i sestre, definitivno treba da se skloniš iz ovoga i ne treba da govoriš kako čekaš utorak da se poljubite! Pošto ste se šalili sa Milicom, sada ću i ja sa vama, ovaj medved je za tebe. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekoa je Luka.

Autor: Nikola Žugić