Terza uhvaćen u laži: Sofiji smestio izolaciju sa Gastozom, a Aleksandra mu je samo deo OSVETE! (VIDEO)

Žestoko u emsiji!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Danijela Dujkovića Munjeza.

- Ako smo videli prepisku da si bio upozoren da je Stefani trudna, šta se praviš lud? - glasilo je pitanje.

- Nisam video. Meni je Jovana koja vodi stranicu napisala "Tata, treba da častiš", to je bilo ironično. Ja se od toga ograđujem - rekao je Munja.

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.

- Zašto ne priznaš kao čovek da si poludeo zbog Sofije i Gastoza pa si napao Munju, inače zašto bi tebi bilo krivo što nisi omiljen? Logično je bilo da izabere žensku osobu -

- Nisam poludeo zbog Sofije i Gastoza, to me ne zanima. On je ponizio Slađu, rekao da ja idem, a onda izabrao da ona ide. Rekao je da joj je lepše da legne sa njom, ali ako ju je tako ponizio, pa svi su bili u šoku. Ja sam pričao sa Sofijom, stvarno mislim da nismo jedno za drugo. Emocije su ostale, ali smo se i hladili. Nemam želju da provodimo vreme. Nije trebalo taj utorak da se desi - rekao je Terza.

- Mislim da je Terza uticao na izolaciju, da bi ubio više muva jednim udarcem - rekla je Milena.

- Terza sve laže, Sofija je opet uspela da ga iskompleksira. Ovo što radi sa Aleksandrom to radi jer se Sofija zezala sa Ivanom i zbog toga joj sad dobacuje da bi Sofiju provocirao. Ona nema emocije, nemoj više da je smaraš, dolaziš kod kreveta i puniš vodu kad i ona - dodal je Dačo.

Naredno pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Kažeš da u vezi Luke i Anel ima obostrane koristi, zar ne misliš da ponižavaš svog druga tima što pričaš da je neiskren? - glasilo je pitanje.

- Ne, ja ne iznosim neke stvari. Ja bolje znam koliko mu se ona sviđa, ali to jeste obostrana korist. Sigurna sam da je tako - rekla je Ena.

- Žena je obolela, van svake pameti šta priča. Sanja je nju ugasila sinoć i nema pojma šta priča. Ja nema korist, samo sam sebe izblamirala. Ne verujem da je bila korist ni sa njegove strane - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić