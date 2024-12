Naš novinar Jovan Ilić, poznatiji kao Joca Novinar, u okviru svoje emisije ''Rijaliti Rešetanje'' ugostio je Sanju Grujić koja je devojka aktuelnog učesnika ''Elite 8'', Marka Stefanovića.

Sanja Grujić na startu emisije ''Rijaliti rešetanje'' sa Jocom Novinarom, progovorila o je o Sofiji Janićijević koja svojim postupcima iz dana u dan intrigira javnost. Naime Sanja je otkrila da li zaista poznaje Sofiju i da li su radile zajedno.

- Sanja tebe je spominjala Sofija Janićijević, otkrila je da ste vas dve radile zajedno - rekao je Joca.

- Ja sam slušala kad je spominjala mene jer to mi je interesna sfera. Pričala je da je radila sa mnom u Švajcarskoj, ali pre toga je pričala da je upoznala mene. Ja sam to već demantovala, ja Sofiju ne poznajem, sad da kažeš ona se potpuno izoperisala, ali je deo medija, pa sam videla i kako je izgledala pre. Ona je za mene jedno totalno nepoznato lice. Logično je da ona mene poznaje jer sam ja deo medija mnogo pre nje, pa je imala priliku da me gleda - otkriva Sanja, pa se nadovezuje:

- Mislim da naše poznanstvo postoji da bi ona to spomenula još na početku, jer su neke devojke koje me poznaju to odmah rekle Marku. Ona je tip devojke kokoška devojka koja samo kljuca. Ona je raskinula sa Terzom i ponadala se da će biti nešto između nje i Marka, ali je oduvana. Kada je ušla Milica, okrenula se situacija i ona nije očekivala da će je Marko surovo i iskreno do koske komentarisati. Mislim da su je povredile reči kao devojku koja ima simpatije prema njemu, nego ko sam ja i šta sam. Marko je lepo objasnio da to gde je ona radila nema veze s njegovim mišljenjem, već ko je ona i šta je uradila u rijalitiju - rekla je Sanja.

- Ti i Sofija se nigde niste srele bar u prolazu i javila se jedna drugoj? - upitao je Joca.

- Ako neko ima pamćenje kao slon, to sam ja. Osoba sam koja se nikad ne odriče svojih poznanika, ni prijatelja ni drugara. Meni je svejedno dal je neko pekar ili osuđenik. Sofiju Janićijević ne poznajem. Ja jesam radila promocije, ne samo u Švajcarskoj nego po celom svetu. To su promocije sa epruveticama, ja sam o tebi već govorila prilikom svog učešća u ''Zadruzi'' i od toga ne bežim, niti se toga stidim - rekla je Sanja.

- Da li misliš da je ona imala lošu nameru i da je htela da te potkači? - upitao je Joca.

- Mislim da je Sofija htela da skrene pažnju sa svojih loših postupaka učinjenih kroz život. Ona je htela Marku da dokaže da je njegova devojka slična njoj. Okej, mi možemo biti slične u smislu radile smo u klubovima, ali svaka je radila svoj određeni posao. Nikada ne možemo da budemo neke osobe koje se poklapaju ili neka slagalica u nekom druženju. Odgovorno stojim iza svojih reči da ja Sofiju ne poznajem. Imam snimke u svom telefonu kada smo Marko i ja gledali ulazak. Sofija je ušla, a ja sam rekla Marku: ''Ko je ova folirantkinja?'', tako mi je delovala - otkriva Sanja.

- Tebi je odmah tu nešto smrdelo? - upitao je Joca.

- Tako je, ja da je poznajem ja bih rekla vidi ovu znam je. Nemam dlake na jeziku i za mnoge učesnike i učesnice pričam kad ih znam. Ne poznajem je, ne znam šta je htela da postigne sem da digne plamen u nečijem odnosu kako bi smakla ljagu sa svog imena i onog što je ona zapravo. Nije bitno gde je ona radila, svako ima pravo da se pokaže u rijlitiju. Ona je deklarisana ljubavnica, a Terza je muškarac koji ne drži do svoje žene i ne poštuje svoje nerođeno dete. Marko je opet muškarac koji uzdiže svoju devojku, iako nije u tom prostoru. Nebitno je na kom smo mestu, bitno je ono što smo mi - poručila je Sanja.

Autor: N.Panić