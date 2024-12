Tema koja danima iza nas trese region jeste Sofija Janićijević i njen rad u Tetovu. Naime iako ona tvrdi da je samo prodavala koktele, čini se da je pozadina poptuno drugačija.

Joca Novinar nastavio je svoj razgovor sa Sanjom Grujić koja je u emisiji ''Rijaliti rešetanje'' priznala šta je Sofija radila u Tetovu, a potom i otkrila koliko je ona sama zarađivala u Švajcarskoj prodajom epruveta.

- Da li zaista može toliko puno da se zaradi od prodavanja tih epruveta? - upitao je Joca.

- Sumnjam da toliko može da se zaradi, ja ti govorim iz svog iskustva. 100 dinara su bile epruvete, ti imaš po celoj epruveti zaradu 10 dinara, tako da je sumanuto to što Sofija priča. To može da ti bude kao neki dobar džeparac, a da ti od toga kupuješ avione i kamione to je nerealno. Sama ta činjenica govori da li je moj i njen isti posao u pitanju - rekla je Sanja.

- Šta ti kažeš za Tetovo? Da li misliš da je isti posao u pitanju ili je radila nešto što ne bi trebalo da se radi. Kako gledaš na to što je Sofijin dečko Atmir Alba bio oženjen? - upitao je Joca.

- Možda je ona po klubovima tražila svoje potencijalne sponzore. Neko ide da zaradi džeparac, a neko ide da se uda ili da postane nekom ljubavnica. Neko izađe u kafić da popije kafu, neko izađe u kafić da se upozna sa nekim. To je sve od osobe do osobe. Sofija je takva osoba da njen cilj ne bira sredstvo, to je dokazala i u rijalitiju. Mislim da je njen stil bitisanja kroz život da pronađe muškarca i da se o njega okoristi na bilo kakav način, kao što je o Terzu da bi dobila medijsku pažnju - otkriva Sanja, pa dodaje:

- Ona je ušla kao jedna atraktivna devojka, po meni čak jedna od atraktivnijih. Imala je priliku za neko prisnije druženje sa Gastozom, Stefanom Karićem i Terzom. Ona je tačno birala metu i ko je najlabilniji od njih. Birala je onog ko će najsporije provaliti kakvog je ona mentaliteta i sa kojim od tih muškaraca će odnos najbrže da plane i odjekne u javnosti. Izabrala je da je to Terza zato što su Gastoz i Karić zanimljivi, ali i bistrog uma i videla je da sa njima neće moći da ostvari to nešto. Terza je bio najslabiji igrač, iako je trebao da bude najstabilniji obzirom da od njih troje jedini ima trudnu verenicu napolju. Bacila je pipke na njega, trebalo joj je tri dana da ga osvoji. Kakva je meta, toliko joj je vremena i trebalo - rekla je Sanja.

- Kome veruješ kada je Atmir Alba u pitanju? Sofija kaže da nije znala da je oženjen i da joj je Terza prvi zauzeti muškarac, dok Milica tvrdi drugačije? - upitao je Joca.

- Da je neko oženjen, a da ti to ne znaš i pritom ste sedam godina zajedno meni je to nemoguće. Ja znam kada se Marko budi, u koliko sati spava, sa kim je u teretani i sve ostalo. U nekom zdravom odnosu ti znaš kako tvom partneru teče dan. Nije moguće da ona izostavi tu činjenicu da on ima i decu, to oduzima mnogo vremena. Nije to neka poruka, pa da on želi da sakrije nego jedan celokupni život. Kao što ja ne mogu da sakrijem da kući imam žive roditelje, tako i on ne može, a pogotovo ne decu - rekla je Sanja.

- Mislim da je to njena rutina i da je ona takva devojka koja ne preferira da nekom bude prva i centar sveta, već se zadovoljava da bude druga, treća ili peta - dodala je Sanja.

Autor: N.Panić