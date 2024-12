Ljubi me na zvučnik, ja se topim: Ena otvorila dušu o sajber dečku! Bila je luda za njim, a onda ju je žestoko namagarčio (VIDEO)

Njena priča nasmejala je sve cimere!

Ena Čolić otkrila je svojim cimerima da se jednom prilikom zaljubila u dečka kog nikad u životu nije videla, već je sa njim imala kontakt samo preko telefona.

- Poslao mi je poruku za psa, bio je sa mojim drugarim,u zatvoru u Beču. Dao mi je toliko pažnje, zaljubili smo se nenormalno. On mene ljubi na zvučnik, ja se topim. Njegova sam, tri meseca sam mu toliko verna. Nešto smo se posvađali, izljubomorisala sam i on mi napravi problem sa bivšim, poslao mi poruku u njegovo ime, a ja pošaljem na pravi broj, pa sam morala da priznam da sam sa ovim iz zatvora. Ja mu to zamerim. Meni drugarica rekla da je to debil iz kraja, klinac, a meni rekao da je 93. gosište. Sve me je slagao. Kad sam videla sliku kako izgleda... On je hteo da se čujemo na video, ali ja nisam htela da bude bolji nego što sam ga ja zamislila - govorila je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić