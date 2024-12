Osula rafal!

Anđela Đuričić bila je naredna sagovoernica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o pomirenju sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, a potom osula rafal uvreda po Katarini Samardžić Keti.

- Anđela ti i Gastoz ste ozbiljan haos imali u petak, čini se da raskid neće imati popravku - rekao je Darko.

- Ja znam da sam ja preterala i da su moje reakcije puta pet nego što bi bile kod nekog drugog. Ja nisam neke stvari prošla unutar sebe, kada vidim neke stvari koje me podsete na neke situacije od ranije, ja tu jako preteram. Previše sam srčano doživela nešto što nije trebalo. Zato sam ja njemu u početku pričala da mu treba dosta vremena i strpljenja. Nakupile su mi se neke stvari, svaku noć kad legnemo pričamo o nekim stvarima. Ne mogu da podnesem da bude Keti u našoj blizini. Ona je jako pokvarena i podla. Ja jesam poseisivna, ali ne kad je ona u pitanju - rekla je Anđela.

- Čini se da si najfleksibilnija nego inače - rekao je Darko.

- Jesam, iskreno jesam. Neke stvarčice sitne mi možda i zasmetaju, ali gledam da mu dam njegovu slobodu. Rekla sam mu drugi dan da je ona zaljubljena u njega, ali da neću iznositi za stolom. Najviše me zabolelo kada je on pokušao da je odbrani, ali ja to cenim kod njega što ne želi da ponzi neku ženu. Bolje što je ovako ispalo - rekla je Anđela.

- Zbog čega ispada da Keti nije iskrena kada govori o tebi? Ona priča da joj je ''Zadruga 5'' ostavila veći utisak nego ''Zadruga 6'' - upitao je Darko.

- Tu se odala, želi da sakrije tu netrpeljivost prema meni. Meni kad neko kaže da se ona nije snašla i da je naivna, mene boli kad neko kaže to. Žena nije znala kako se preziva dečko s kojim je u vezi, ali je znala da je to prezime Gastozovog oca. Kad sam čula da je došla krevet preko puta nas, ja ne mogu da verujem. Ona želi da bude u Nenadovoj blizini, ona se boji da ih ja ne odvojim, a što bi ih ja razdvojila ako su drugari? On jede kokice sa Teodorom, meni to ne smeta. Nemam problem, ne smeta mi nijedna žena u kući, ali je ona zaljubljena u mog muškarca i na perfidan način to radi. Ona ostavi Acu posle tri dana, a ne zna ni kako se preziva - rekla je Anđela.

- Ona danima unazad priča da joj je žao tebe - rekao je Darko.

- Je l' me zaje*avaš? Meni je krivo što nisam odmah to sasekla, ne mogu da mi neko ko je zaljubljen u mog dečka sedi stalno sa njim. Ona stalno želi kod njega da izazove sažaljenje i zaštitničku crtu. Ja sam mu zamerila što je on u našoj raspravi branio nju - rekla je Anđela.

- Šta je bilo jutros u krevetu između tebe i Gastoza, je l' si plakala malo? - upitao je Darko.

- Pričali smo o nekim problemima i prošlosti, htela sam da mu pričam koliko mi je bio bolan početak ove godine. On me pita šta mi je, ali ja nisam mogla da mu kažem detaljno, samo sam mu malo ispričala. Hvala Bogu što mi se završava ovakva godina jer u januaru nikada ne bih pomislila da će se ovako zavšriti. Gastoz mi je vratio osmeh na lice, probudio je mnoge emocije koje su mi falile - rekla je Anđela.

- Da li bi ti učešće u ''Eliti 8'' bilo teže da nije njega? - upitao je Darko.

- Da, sećam se kako sam bila hladna i arogantna. On mi pruža sve što mi treba. Nisam htela toliko da uđem,. ali sad sam presrećna što sam u vezi s njim - rekla je Anđela.

- Šta se dešava između tebe i Ene, čini se da tu bukti vatra? - upitao je Darko.

- Ja nju nikad ne komentarišem sem za stolom, bilo mi je bezveze kad je pričala sa Terzom o meni. Ja nju ne ugrožavam. ni ne komentarišem je. Iznerviralo me kada je rekla da smo Nenad i ja blamovi - rekla je Anđela.

- Ti si joj rekla da bi je drugačije komentarisala, ali si je štedela - rekao je Darko.

- Pa jeste, to je realno. Da sam je komentarisala od početka iskreno ne bi bilo tako lagano. Nije bilo okej to što je radila sa Munjom iako sam videla da je zaljubljena u Peju. Negde mi je bila simpatična i oprostila sam joj. Nervira me samo zbog Nenada što ga naziva blamom. Je l' moguće, nije fer. Mislim da se on mnogo založio za nekoga ko ga ne ceni dovoljno. Gledaju odmah da ga izvređaju, a on skoči svakoga da odbrani. Zameram mu to što se previše daje tim ljudima, on je za svakoga tu šta god da treba. Eto i za Keti isto, naziva ga budalom sa strane. On je tebe odbranio od mene, a ti mu tako vraćaš. Opet to je on, samo mi je žao što u većini slučajeva ne dobije to zauzvrat - rekla je Anđela.

