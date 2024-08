Kakav je on primer sa litrom piva na stolu: Anita žestoko potkačila Ivanovo roditeljstvo, gledalac je digao u nebesa! (VIDEO)

Osula rafal po Marinkoviću!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Anitu Stanojlović i Ivana Marinkovića. Milan iz Beograda vinuo je Anitu u nebesa, te demantovao sve loše glasine koje kruže o njoj.

- Anita moram da ti čestitam na pobedi, imaš samo 22 godine a odgovaraš bolje nego neko ko ima 45 godina, bolje se ponašaš nego Janjuš i Ivan. Tebe Anđelo nije izveo na pravi put nego si sama sebe izvela, on jeste uticao na to svojim obrazovanjem i treba da ga čuvaš. Jako mi je žao što Ivan nije tu jer je tebe nazivao provincijskom profuknjačom a on je sad u provinciji -rekao je gledalac.

- Ma da baš pravi dobar primer detetu sa litru piva na stolu dok je dete pored njega -rekla je Anita.

Kako komentarišeš Matorinu zloupotrebu kad si joj izjavila saučešće i da je rekla da si fejk? -pitao je gledalac.

- Pričali su da sam sve radila zbog kadra a stvarno nije tako, ja sam iskreno izjavila saučešće a ona je htela da iskoristi malo dete kako bi ispala žrtva -rekla je Anita.

Autor: Nemanja Šolaja