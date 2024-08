Za primedbe obratite se sudu: Matora odbrusila Miljaninom fanu zbog spominjanja tužbe, ona žestoko izvređala Bebicu! (VIDEO)

Vatreni fanovi Kulićeve osuli rafal po gostima!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Nenada Macanovića Bebicu i Jovanu Tomić Matoru.

- Pitala bih nešto Matoru: Kako se osećaš sada kada te svi napadaju? -pitala je geldateljka.

- Još jača -rekla je Matora.

- Poznajem ja tebe i ne možeš da me prelaziš, prvo si se smejala Miljani što joj se roditelji operišu od raka, pa si se dogovorila da je izbaciš. Nakon toga si je tužila ali nije ona kriva, ako si pijana ne smeš nikoga da hvataš za zadnjicu. Miljana je za sve vas premija zato što ste vi ulizice i sposobnija je do vas jer čuva svoje dete. Jel ti znaš da je ona luda? -pitala je gledateljka.

Kapiram da je ovo Miljanina podrška, možete za snimak da se žalite na sudu jer sam je ja dobila, to za lekove pijem i ja, tako da to je to -rekla je Matora.

Bebice ti si najveći folirant koji postoji, jedan lažov koji je naučio to i Miljanu. Ajde budalo jedna, išao si kod ljudi da jedeš i piješ, gde su ti kamioni i kuće silne koje spominješ. Toliko si nekulturan i nevaspitan, ne znam kojeg se Boga ti moliš, ne znam kako te nije sramota, ti si jedna teška lenčuga koja ne može sama sebe da finansira nego treba majka -rekla je gledateljka.

Autor: Nemanja Šolaja