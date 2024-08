Raspao se na delove: Uroš zajecao zbog konstantnog spominjanja njegove seksualnosti, te žestoko prekoreo Janjuša! (VIDEO)

Pala mu klapna!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Marka Janjuševića Janjuša, Uroša Stanića i Jovanu Cvijanović.

Želim da pozdravim Janjuša, mnogo mi je ulepšao život, Uroš mi je ciljana tačka i nije znao da mi objasni šta je idiot a sad je kao doktor nauka -rekla je gledateljka.

Nisam ni u školi, ni na fakultetu da odgovaram na pitanja, već u studiju, ja sam za vas sve doktor nauka dok me vi gledate na tv-u u 2 ujutru.

A te tvoje cipele su ti odvratne, kao idiot neki -rekla je gledateljka.

Vi mene konstantno vređate, nije sramota nemati, ja koliko god imam ja toliko i priuštim -rekao je Uroš.

Uroše, zašto plaćeš? -pitala je Ana.

Zato što me stalno sprda za cipele da me stalno sprdaju po društvenim mrežama, ja da imam bolje cipele ja bih kupio. Ovde da me vređaju gledaoci i da ih on podržava. Boli me što me stalno sprdaju zbog seksualnosti i kakvu garderobu nosim -rekao je Uroš.

Zatim se uključila gledateljka iz Surdulice:

Želim da krenem od Uroša koji plače, nije malo dete, šta god da mu se kaže to mora da podnese, nema potrebe da se ponaša kao žena. Dečko se loše oblači a ne kao pravi muškarac

Ja sam gej i mogu da se oblačim kako želim, zatucani ste ljudi, ovo je 21.vek -rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja