Ni gram pokajanja: Uroš žestoko osudio Janjuša zbog ponašanja prema trudnoj Aneli! (VIDEO)

Ovo mu je zamerio!

U toku je emisija 'Narod pita', voditeljka Ivana Šopić je ugostila dvoje ljudi čije ste smešne klipove gledali cele sezone tokom rijalitija 'Elita'. Rijaliti tata i sin, Janjuš i Uroš Stanić su se prisetili dana kada je Aneli Ahmić bila trudna, te ga je Uroš žestoko osudio zbog ponašanja.

Uroše raznežio si se kada si video Janjuša - rekla je Ivana.

-Malo mu je faca previše zategnuta. Pa bilo je lepih, bilo je i ružnih momenata. Vređao mi je mamu, ali dobro. Stavljao je dosta ljudi ispred mene, ali to je njegovo okruženje. Njegovo društvo je razorilo naš trio. Njemu je godilo što su mu drugari pričali ono što je on želeo da čuje - rekao je Uroš.

Da li je njegovo okruženje uticalo na njega da ostavi Aneli? - upitala je Ivana.

-Pa odvratno se poneo, tako se ponašaju muškarci. Da je bilo ko drugi na mestu Aneli, ja bih stao na stranu žena. Mnogi su mi pričali šta mi je radio iza leđa. Dopisivao se i sa drugim devojkama dok je bio van rijalitija - rekao je Uroš.

-Šta si ti došao mene da napu*avaš? Smeće jedno malo, budaletino jedna, beži bre - rekao je Janjuš.

-Evo on me opet vređa, ja sam najveće smeće? Šta si ti onda koji si se dopisivao sa drugim devojkama. Ja sam sa Aneli u sukobima, ali tvoje ponašanje je loše. Dok smo bili u dobrim odnosima, on je meni govorio da ću dobiti brata i pokazivao mi na Anelin stomak. Ti si znao kakva je ona, pa si hteo da je veriš. Nisi ispao prema meni korektan, borio sam se da dobiješ psa - upitao je Uroš.

-Baš si lepo lajao - rekao je Janjuš.

-Pa jesam i neka sam, kad god vidi Vesnu setiće se mene. Mislio sam da će večeras biti drugačiji, ja sam spustio loptu sa tobom i hteo sam da se šalim sa tobom - rekao je Uroš.

-Ma ti si mrtav pijan - rekao je Janjuš.

-Ja branim trudnicu, svaku ženu. Ti nisi ispao korektan, on uopšte ne vidi grešku. Svaka veza normalno da ima svađe i sukobe, ali mi je katastrofa da nemaš pokajanja - rekao je Uroš.

