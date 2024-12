Otkrila detalje o kojima je dugo ćutala!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aleksandrom Nikolić u "Šiša baru" o njenom odnosu sa Ivanom Marinkovićem.

- Sve radite u paru, koliko ti prija? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nisam se tome nadala, ali desilo se. Volim takvu vrstu odnosa, kad mi neko pruža pažnju i kad me neko sluša, ali stvarno. On mene stvarno sluša i ulazimo dublje u teme, volim duboke razgovore i poklapamo se i ja za sad ne mogu da kažem nešto loše. On je jako emotivan čovek. Svi su govorili da je najgori čovek na svetu, a najviše me je razuverilo da nije takav jer kad god nešto komentariše uvek je rekao ono što bih ja rekla. Inteligentan je, mekan, emotivan. Nisu mi se poklapale stvari koje su pričali za njega - govorila je Aleksandra.

- Slušala sam u pušionici da si odjavila bivšeg dečka i da želim život da uzmeš u svoje ruke - dodao je Darko.

- Ja verujem da je on mene voleo kao što je pričao, ali ja sam se četiri godine kajala svaki dan što je on zauzet. Rekao je da nisam kriva, ali sam bila saučesnik. Bilo mi je žao što on ima ženu. Ne mogu da popravim stvari, ali volela bih da može da mi oprosti, kao žena ženi bih volela da se izvinim. Volela bih da srede svoj život i da žive kao par koji ima dete. Mislim da se sreća ne gradi na tuđim suzama, ja sam to uvek znala, ali sam ga jako volela. Nismo mogli da se raziđemo. On je hteo da sve preseče, a razočarao se kad sam razmišljala o pomirenju sa bivšim mužem. Pred ulazak je rekao da će morati da joj kaže, ja sam rekla das se strpi i da vidi kako će stvari da se odvijaju. Čula sam da će da se razvede i da ćemo možda biti zajedno - govorila je ona.

- Pretpostavljam da se tvoja emocija prema njemu promenila čim ti se desilo da ti drugi muškarac privuče pažnju - rekao je voditelj.

- Ja sam jako blaga prema njemu jer sam zahvalna i zato ćutim. Toliko je učinio za mene kad mi je bilo loše, nije me zlostavljao, ali bilo je svađa. Takav je, galamdžija. Na kulturan način je namestio mene kako je on želeo, ukalupio me. Ja sam jako lako manipulativna, uvek sebe krivim i uvek nisam ja dovoljno dobro. To mi uvek nametnu. Kad se ja zaljubim i pokažem emociju oni se menjaju i krenu da koriste moju emociju protiv mene za svoje interese - nastavila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić