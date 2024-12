Raščivijao do detalja probleme: Đedović razotkrio igru inata i ega Gastoza i Anđele preko Keti i Karića! (VIDEO)

Razvezao jezik o gorućim temama Elite!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Markom Đedovićem o svim aktuelnim temama koje poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Svačega je bilo, kome je ove nedelje bila potrebna pomoć? - pitao je Darko.

- Miličin odlazak ne slažem se sa ovim ljaksofoncima. Sinoć sam slučao nomnacije, samir nesvrstanih i Đole Kralj je imao najprecizniji stav. Uroš je bio jasniji, on na jednu, a ovaj na drugu stranu. Ljudi nemaju m*da da kaže šta misle jer se plaše osude naroda. Meni je sve nelogično osim da Sofija i Terza budu zajedno i zato sam ih pitao da li se sprdao sa ženom koja je trudna. Popuštaju, Terza je juče pričao sa Dačom, Sofija gleda, Terza kao okreće glavu, pa gleda. Jedna stvar je što je Milica povređena kao žena, stumbali su i poistovetili kao stvari koje su usko povezane sa trudnoćom. Milica je rekla da nema osećaj da će da postane majka i da će da se porodi za dve nedelje. Tupavo i glupavo pristupaju svemu. Na kraju je ispao da se us*ao u život trudnoj, pa puj pike ne važi. Još bizarnije bi mi bilo da budu zajedno, to bi mi bila potpuna legalizacija k*rvarluka u braku - govorio je Marko.

- Gastoz, Anđela i Keti? - pitao je Darko.

- Jao, napravili smo zvezdu od Keti, ubiću se. Mogla je da se izvuče kao puvanjak iz odnosa, a ne da komentariše Anđelu po 20 minuta, a kaže da joj ne odgovara. Ona ne zna ime i prezime čoveka sa kojim se muljala po ćošku. Ona misli da je on izgubljen brat Kije Kockar. Uzela je očevo prezime od Gastoza. Kvarna je, namerno produžava temu, želi rijaliti i na sve to je zaljubljena u Gastoza. Anđela i Gastoz imaju okršaj u kom me oboje optužuje da branim, a oni se ne slušaju jer je Gastozu Kariću problem, a Anđeli Keti. Anđela nije skontala da je Karić tutnuo njima jer je Gastoz rekao da nije elokventan, pa je rekao da se Anđela i on dobro kapiraju, a to će svakom muškarcu da izazove sumnju da su se peglali napolju. Gastoz je tu isp*ze, pa su se tukli preko Anđele. Keti svoju zaljubljenost opet preko Anđele prebacuje u Gastoza, a on ćuti jer mu je neprijatno da je odj*be jer će Lepi Mića da kaže da mu je valjala dok ga je češkala i nije ušao u vezu. Tu je borba sujete, ega, konkurencije. Pretucaju se preko Anđele i njihove veze, a u svađama ne slušaju. Anđela nije skapirala da je Gastoz j*be preko Keti zbog Karića na "Pitanjima novinara" - pričao je Marko.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić