Napeto: Munjez zaratio sa Kačavendom, Đedović šokiran Terzinim ponašanjem: Nisi srećan jer nemaš dovoljno... (VIDEO)

Šok!

Učesnici biraju najveću izdajicu u Eliti. Naredni je svoj stav iskazao Lepi Mića.

- Na prvom mestu je Gruja, koji je pre nekoliko godina okrenuo leđa svojoj ženi zbog Mimas, a sada smo svedoci kako mu se vratilo. Na drugom mestu je Jelena, koja je izdala Ivana, a na trećem mestu je Dačam, koji je okrenuo leđa njegovoj drugarici Sofiji - kazao je Mića.

- Ovde ste svi jedni druge izdali, to je istina. Ne mogu da verujem kako se pojedinci ponašaju, to je skandal. Evo, Dača se udaljio od Sofije kad je ušla Milica, a on negira da je to istina. Mimu moram da navedem, jer sam gledao svojim očima kako izdaje svog partnera - kazao je Munjez.

- Navodiš Mimu, samo zato jer ne smeš da kažeš šta misliš - rekla je Milena.

- Evo, na prvom mestu si ti - istakao je Munjez.

- Terza, jesi izdajica zvog svega što se dešava sa Milicom, ali da danas daš mali budžet Sofiji, nije mi jasno. Nisi srećan dovoljno, jer nemaš mu*a. Na drugom mestu je Mateja, jer je izdao devojku napolju i bio sa Aneli. Na trćem mestu je Aleksandra - rekao je Đedović.

- Na prvo mestu je Mima, na drugom Mrvica, a na trećem Ćuba - istakao je Marko S.

Autor: S.Z.