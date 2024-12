Poršelini prekipelo: Ostrvila se na cimere, klasifikovala najveće izdajice, pa posebno opljuvala Bebicu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite biraju najveću izdajicu. Milena Kačavenda nastavila je svoje izlaganje na zadatu temu, te je dala svoj sud.

- Kao što sam rekla, Luka idiot je na prvom mestu, na drugom mestu je Aleksandra. Na trećem mestu je Keti - istakla je Milena.

- Kako moje bivše drugarice tvrde, ja sam među najvećim izdajicama ovde. Ne mogu da ih krivim jer su to rekle, ali mogu da kažem da su one mene povređivale kako su stigle. Međutim, ja se neću time voditi. Ivan je izdao svoju porodicu zbog Jelene, on je na prvom mestu. Jelena je na drugom mestu, jer je okrenula leđa Ivanu prošle godine zbog Rajačića. Na trećem mestu je Bebica, koji je porodici okrenuo leđa zbog Miljane. Jedino nju voliš i samo ti je stalo do nje. Što se tiće tvog odnosa sa Teodorom, nju si takođe izdao i zbog toga treba da te bude sramota - rekla je Slađa.

- Sofi je na prvo mestu, na drugom Mimas, a na trećem Branka - kazala je Teodora.

- Na prvom mestu je Terza jer je izdao Milicu. Na drugom mestu je Keti. Što se tiče Mateje, mislim da je izdao svoju devojku - rekao je Luka.

- Bebica je na prvom mestu. Ostavio je porodicu zbog Miljane. Izdao si takođe i Teodoru, naglo joj okrenio leđa. Mateja, ti si takođe izdao svoju devojku zbog Aneli. Ja samo moram da ti kažem da si napravio loš postupak. Jordanka, ti si svoje prijatelje izdala, to se tako ne radi - kazao je Đole.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.