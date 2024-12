Kačavenda i Aneli u novom ratu! Pale teške reči, Milena ne prestaje da je brutalno urniše: Ti si kanturina i rijaliti paćenica (VIDEO)

Tenzija u Beloj kući, sve se trese od haosa!

U toku je emisija "Preteres nedelje". Voditelj Milan Milošević započeo je temu o nominacijama Sofije Janićijević i Borislava Bore Terzića. On je odmah upitao Sofiju da prokomentariše kako je sve to njoj izgledalo.

- Nominacije su bile smešno. Momci koje su velike partiote, tetoviraju manastire u kojima nisu bili i krstove, a našli su da pričaju o mom moralu. Znam da su ovde i neki kvazi mafijaši, koji kažu da sam riba za jednu noć. Žao mi je što sa nekim ljudima ovde boravim. Muška populacija koja me je vređala su obični vratari po splavovima koji su došli da prodaju maglu i pričaju koliko sam ja moralna. Ne znaju ništa osim onoga što je Milica unela, nešto je informacija, a nešto nije. Pošto nisu dovoljno inteligentni da donesu zaključak o mom vaspitanju i kulturi, pustiću ih da se debilišu - govorila je ona.

- Nominacije su bile komčine. Podela budžeta, znam da je Terza bio ljut, pa i kad sam ga poslala u izolaciju. Više puta sam rekla da je trebao da stane iza nje kao žene, bez obzira šta ljudi govore. Svi su nju osuđivali kad je rekla da će da se poljube u utorak, a ja ne mislim da je to bila provokacija, nego da ona oseća vibraciju. Meni je najsmešnija bila Aneli. Ono plakanje za bebom koja plovi u plodovoj vodici, pa do same nominacije. Ona svaki put radi isto, ja svoje stavove promenila nisam - govirla je Milena Kačavenda.

- Svaka majka treba tako da priča. Znamo kako je komentarisala, a ja sam još bila i blaga jer je meni Terza rekao da će da j*be moju malu curicu. Ona ovde aludira na Anđelu i Gastoza, nego nema m*da da to kaže. Ja sam ovde najslabija karika, pa je najlakše provući mene - dodala je Aneli.

- Što se mene tiče ovde su svi vređani i ona je vređala sve, a kad je dobila kontru ne može da izdrži. Vređana su i moja deca i pominjana, a ja joj Noru nisam pominjala - pričala je Kačavenda.

- Ti si jedna sramotnica - rekla je Aneli.

- Ti si kanturina i rijaliti paćenica. Komentator si nula. Ja mogu da obrnem pet ljudi koji joj nisu vređali, a kad su joj uzvratili bude da je vređaju. Ja je prva nisam uvredila ove sezone. Ti si ušla u kantu, nisam ja. Ja kad uđem u kantu,, ja ću i da nađem ko će da me vadi. Je l' ja čupam kosu i cvilim? K*rac me boli - dodala je Milena.

- Mene su oni uništili, imala sam prebačaj i došla sam sebi - rekla je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić