Sofija obelodanila Teodorine šifre, pa je optužila da je zaljubljena u Terzu! (VIDEO)

Nova ljubav na pomolu?

U Belu kuću ušao je voditelj Milan Milošević u toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj je podigao Danijela Dujkovića Munjeza da da svoj sud o prekidu veze Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Očekivano je sve, za dva tri dana će se vratiti na isto. Stvarno loše zvuči kad joj vređa majku. Sad će on da ide za njom dva tri dana i pomiriće se. On je zaljubljen i opsesivan. Tužno je što Teodora kada vidi da nema gde pređe mu preko svega. Ogavno mi je i odvratno što ih naziva dro*ama, a još gore mi je što Teodora pređe preko svega - rekao je Munjez.

- Rekao sam joj da sam čuo da je njena mama tužila njega, i ona je rekla da sve ovde što radi, radi u inat njemu - rekao je Dača

- Šifra "Crni luk" nema veze sa Lukom, sigurna sam da je to Terza. Rekla sam sinoć da meni nije jasno da je Terza toliko hteo da pokvari njihovu vezu, on uporno priča da Teodora laže i da hoće da se otkači od Nenada. Smatram da između Teodore i Terze ima nešto. Dogovaraju se da idu u utorak u izlazak. Nenad i ja smo već pričali u odabranima, i on je meni to potvrdio sve tada - rekla je Sofija.

- Šta ti Terza kažeš na to? - pitao je Milan.

- Ma meni je ovo smešno, Teodora me ne zanima u tom smislu. Neću da pričam ništa, ja svojim drugarima ne ulazim u kombinacije. Ona njega voli na neki način, ali tu nema strasti. Oće da živi, mlada je da putuje. Eto sutra je žurka, izaći ćemo zajedno, tu će biti neki moji drugari. Sofija sada priča da tako jer je povređena- rekao je Terza.

- Ne razumem da se oni pomire posle svih uvreda koje upute jedno drugom, onda treba da skapiraju da je to neoozbiljno - rekao je Kadra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.