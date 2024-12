Da li Ivan ima želudac za Aleksandrinu prošlost? Anđela i Gastoz jedva dočekali da mu se osvete! (VIDEO)

Siguran u svoju ljubav!

U Eliti je emisija "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević podigao je Jelenu Ilić kako bi dala svoj sud o vezi Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić.

- Kakvo mišljenje imaš o ovome? - pitao je Milan.

- Nemam nikakvo mišljenje, nije mi neprijatno pravo da ti kažem ne dotiče me - rekla je Jelena.

- Mislim da Aleksandra nije normalna, njoj je očigledno bilo toliko loše sa dečkom napolju, pa je našla spas sa Ivanom Marinkovićem. Pričala je sve kontra od toga kakav je Ivan - rekao je Mića.

-Jel ti smeta njena prošlost? - pitao je Milan, Ivana.

-Ne, apsolutno mi ne smeta. Najvažnija stvar mi je da je ona toliko jaka i hrabra, pa zna da se nosi sa tim. Poznajući sebe mislim da mi ni u budućnosti neće smetati. Imam neopisivu potrebu da je uvek uz mene, kada nije tražim je pogledom - rekao je Ivan.

- Vidim da su se zaljubili oboje, on ima kez od uva do uva. Mazili su se danas na krevetu. Mislim da će izdržati njenu prošlost, neuništiv je. Svašta je on prošao, i mislim da je sa Aleksandrine strane iskreno, a za Ivana moram još da propratim - rekla je Aneli.

Spominje se ovde moja prošlost, a ja sam ponosna na sve to. Preživela sam sve i svašta, i ostala sam normalna. Ni jedan muškarac me nije odbio zbog moje prošlosti, takav mi ni ne treba. Treba mi neko ko će da gleda moju budućnost - rekla je Aleks.

- Ona treba da ima želudac za njega, a ne on nju. Voleo bi Ivane da napokon pokažeš nešto lepo kao muškarac ipak sad sazrevaš - rekao je Gastoz.

- Pa kad si imao želudac da izdržiš Zvezdana Slavnića - rekao je Ivan Marinković.

- Budi srećan sad u vezi si, a i dalje si tužan - rekla mu je Anđela.

