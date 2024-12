Šok potez: Keti zauzela treće mesto na anketi izdajica, obratila se bivšem i tražila novu šansu! (VIDEO)

Tenzično u Beloj kući!

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate na anketi za najveće izdajice. Treće mesto zauzela je Katarina Samardžić Keti. Reč je dobila Milena Kačavenda.

- Što se mene tiče mene je izdala na svoj način, mislim da je ovde izdala Aca, svog dečka. Ja ne sudim ljudima na taj način, ali kad je rekla: "On mi se dopao". Rasturiš nešto, što je meni pričala, a onda kaže da nismo imali blizak odnos. Izdala je i Gastoza, to je moj lični stav. To sam mogla da budem ja, pljuvala sam Anđelu i kad je bilo za kuvanje bilo bi najlakše da se kresne šibica. Trebala je da se povuče i nije me sprečilo što smo bili zajedno u ekipi što se tiče hrane. Pričala sam Marku o našem upoznavanju i da se smestila baš pored Marinkovića. Za krevet sam pojela g*vna, gledala sam da je poštedim budalaštine da legne kod Anđele i Gastoza, pa je ispalo da se mešam u krevet Jelene i Pirata iz ljubomore. Višestruka izdajica, meni je negde žao, ali sama je rekla da voli da vidi to na svoj način - govorila je Milena.

- Ne bih da komentarišem, rekla sam da ću da stavim tačku. Svako ima pravo da misli, dosta ljudi me je navelo za odnos napolju. Ja jesam emotivno izdala svog partnera, ako je pet i po poljubaca i par dodira tolika izdaja onda okej. Ja bih se vratila tom nekome koga sam izdala. Vidimo se kad izađem, pa ćemo da se dogovorimo. Izvini, pogrešila sam - poručila je Keti.

- Gde si ti živela? Ja ti nikad nisam zamerila mnogi su ušli zauzeti, ali kad ljudi stoje iza toga to je opravdano. Ti od zaljubljenosti i kojoj si mi govorila, do priče da ti se dopao, a onda kažeš neki dodar i poljubac - rekla je Milena.

Komentarisanje je prekinuo sukob Ivana Marinkovića i Anđele Đuričić.

- Karić je rekao za želudac, idi svađaj se sa Karićem. Ja sam žena, zašto me vređaš? Ne prestaješ da me vređaš - urlala je Anđela.

- Tvoj izabranik radi isto što i prethodni. Ja Aleksandri još nisam naterao suze na oči, a tebi tvoj jeste - rekao je Ivan.

- Rešavajte vaše, skloni se od mene - nastavile je Đuričićeva.

- Nikad ti nisam rekla da ti treba želudac za Gastoza, a možda to mislim. Ti očigledno ne vidiš od ljubav, ja sam ćutala da tebe ne uvrdim - umešala se Aleksandra.

- Helga, otišla si na drugu temu. Aleksandra je rekla da joj je žao tebe. Odličan ti je želudac - govorio je Ivan.

- Mene vređa zbog jedne moje veze, zamisli kakvo je mišljenje o tebi - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić