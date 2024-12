Slomila se na komade: Milica urla na sav glas, prišla Sofiji i obratila joj se nikad brutalnijim rečima! (VIDEO)

Zbog njenih reči nastao je muk u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide kako Borislav Terzić Terza dobacuje iz izolacije Milici Veličković.

- Ovo je pravo stanje, rekao je da sam ološ. Dete mu nije bitno, on grli ljubavnicu. Ovo sam isto gledala na televiziji, tako da te priče da se odvaja... On je najveći monstrum na svetu. On mene vređa koja nosim njegovo dete, dok nju drži. Ti si najveći monstrum na svetu, a tvoje dete će da gleda koliko si bolestan. Meni sve ovo odgovara za sud - govorila je Milica.

- Ona je meni sahranjivala decu od brata i na to sam joj rekao da je ološ, a Aneli je došla da skuplja poene od naroda - dodao je Terza.

- Poenta je da vređaš mene koja nosim tvoje dete, dok grliš ljubavnicu. Da li razumeš koliko si morbidan? Da li vidiš kako ovo izgleda? - pitala je Veličkovićeva.

- Zato to više neće biti. Loše deluje, ali loše si se ti ophodila - rekla je Terza.

- Ja tebe vređam jer ti grliš ljubavnicu. Bolesnicu bolesni, život si mi upropastio j*bem ti mater. K*rvetino jedna, za ovo što si mi uništila život naj*bala si - govorila je Milica.

- Okej - poručila je Sofija.

- Naj*bali ste ako mi ne bude kako treba. Ti g*vno za ovaj blam koij si pripredio meni i detetu ako mi ćerka ne bude dobro zbog... - nastavile je Milica.

Autor: A. Nikolić