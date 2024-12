On je ljiga i psihopata: Slavica Delić se oglasila nakon gnusnih uvreda koje je Bebica izrekao na njen račun, pa zasevala poput groma!

Bez dlake na jeziku!

Nakon žestoke rasprave Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić u emisiji ''Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem, portal Pink.rs kontaktirao je njenu majku Slavicu, koja je je prokomentarisala njihov raskid, ali njihove učestale nesuglasice.

Teodorina majka Slavica nije štedela Macanovića, prilikom čega je istakla da je grožena zbog gnusnih uvreda koje je uputio njenoj naslednici.

- Duša me boli kad vidim koliko je uznemirena i da joj je loše. On je ljiga i psihopata. Reči koje mi je uputio me ne dotiču, jer govori time o sebi. Našu porodicu jedino uzrujavaju uvrede koje koje Teodori upućuje. Svedoci smo toga da Bebica vređa majke svojih bivših devojaka, nisam ja jedina. Od jednog takvog psihopate se sve može očekivati - rekla je Slavica.

Ona se osvrnula i na komentare pojedinih učesnika da očekuju pomirenje Teodore i Bebice.

- Pomirenja neće biti. Možda bi i prešla da je samo nju vređao, ali nakon što joj je porodicu vređao, od pomirenja nema ništa. Ona je Bebici čuvala decu, igrala se sa njima, a on joj sada ovako vraća. Ponosna sam na svoju ćerku, jer je ona takva kakva jeste, a o njemu on sam dovoljno govori. Mislila sam da ga tužim zbog svega, ali sam se predomislila. Na takvu ljigu neću trošiti svoje vreme.

Autor: S.Z.