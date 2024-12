Bez zadrške!

Slađana Lazić Poršelina oštro je prokomentarisala odnos Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

- Teodora će se do petka pomiriti sa Bebicom. Ona ne nesposobna da bude sama. Lakše joj je kad ima potrčka - rekla je Slađa.

- Se*em mu se na to, ako će posle svega ovoga, on opet sve da joj daje - dodao je Đole.

- Što ona prelazi njemu onda preko uvreda?! Sramota - rekla je Slađa.

Autor: S.Z.