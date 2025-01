Urnisao bez zadrške!

Voditeljka Maša Mihailović nakon razgovora sa Nikolom Lakićem porazgovarala je sa Kristijanom Golubovićem.

- Taj nevidljivi crv je izašao na površinu u ovom klanu loših ljudi. To je kao kada bih ja iz onoga sveta se svađao ko je veći krimos. Lakić se raspravljao sa Grdanom (Jakšićkom), kao prijatelji su, nikada nisu ni bili prijatelji, nemaju lepo mišljenje jedno o drugom. Vidi se to sve iz aviona, ali se jako drže, kao klan pantera. Smešni su, kompromituju klan pantera koji krade dijamante i zlato, a ovi kradu paštete i čajne. Oni su družina Pere Kvržice ali za siromašne. Ja nisam pristrasan kada je meni draga osoba u pitanju, ja kažem kako jeste - rekao je Kristijan.

- Ti i Peca ste spustili loptu, pa je bio onaj mali sukob, odakle to - pitala je voditeljka.

- Peca se deklamuje da mu ja nisam prijatelj, pun je kompleksa nižih vrednosti. Sada ti nešto uradiš bolje od njega, on kaže: "Nisi uradio". Ja ne gledam to tako, ja gledam kao neko derište koje nema sazreo mozak, koji pokušava da se iz puberteta prebaci u zrelog momka. Ja sam u njegovo doba imao sina, stan, ime, prezime, kola, slavu, a on nema ništa. On ima želju da kaže neku reč u rijaltiju koja će ga napraviti pametnim, a kada to ne ispadne, on onda kreće sa uvredama. On meni kaže da sam ja legenda po zlu, ja znam da sam ja uradio 90 odsto dobrih dela, 10 odsto jako loših i ja to nikada nisam krio. On još nije obrisao nos, a mene ne komentariše, sve što uradi, uradi podlo, onako iza leđa - rekao je Golubović.

- Potkačio si Lakića, kako se pokazao u ulozi gazde - pitala je voditeljka.

- Nikakvo gazdovanje ne pokazuje, pokazuje glupost, nemar i nerad, samo ono što su u biti njegov klan, neradnici. Njega ne zanima, jedva je dočekao da bude gazda, da ispadne pacifista...Istetovirali su na čelo i slave Osmi mart, jer i on ima više ženskih hormona, pa je pokazao kakva je domaćica - istakao je Kristijan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić