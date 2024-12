Situacija van kontrole: Terza urla zbog Sofijinog pozdravljanja Mede iz Tetova, ona daje sve od sebe da se opravda! (VIDEO)

Šok!

Tema današnje debate je da li se izdaja može oprostiti ili ne. Stefan Karić oštro je prokomentarisao odnos Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

- Kako se to Sofija inatila i pozdavljala Medu? Sa Tertom si bila, a pozdavljala si Medu? - dodao je Karić.

- Da, to je inat. Ja sam tada sebi sujetu zadovoljavala - kazala je Sofija.

- Nisam ja bio pored nje da to čujem, nego je ona to radila kad nisam tu. Kakav je onda to inat? - upitao je Terza.

- Ti si drugačije izgledao - kazala je Sofija.

Posle svega meni Sofija dolazi i govori mi da se ja nešto gledam sa Teodorom, budaletina jedna - kazao je Terza.

Autor: S.Z.