Neće ona da bude s njim, on je budala: Gera dao svoj sud o toksičnom odnosu Bebice i Teodore, pa se osvrnuo na njegovo potencijalno pomirenje sa Miljanom (VIDEO)

Nije štedeo reči!

U toku je emisija ''Pitam za druga'' na Red tv-u sa voditeljem Stefanom Miloševićem Pandom i voditeljkom Anastasijom Buđić. Njihovi večerašnji gosti su Ivana Elektra i kum Ivana Marinkovića, Gera.

Šta kažete za Teodoru i Bebicu?

Nije u redu to što joj traži nazad te žabice. To vam je lekcija da nikad ne uzimate ništa ni od koga.

Da li postoji šansa da se Bebica i Miljana pomire?

Ne, Bebica je sad tužan, mora da im vrati 20.000 evra. Živeo je kod Kulića, jeo je njihov hleb i sad ih najgore pljuje.

Bebica je pljuvao i Teodorinu majku pre koji dan i ona mu je rekla sram te bilo, jeo si kod moje majke.

On joj je već jednom to uradio i oprostila mu je. Kad nemaju priču, dogovore se za svađu. Neće ona da bude s njim, on je budala.

Bila je neka zvrčkica, Terza je zvao Teodoru da izađe bez Bebice. Njemu smeta što se Teodora sad druži s njim.

Ona pripada toj posebnoj grupi devojaka. On nije trebalo da priča neke stvari, tipa ono davljenje tokom s*ksa. Terza možda stvarno zna nešto o njoj.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković