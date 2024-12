Gera surovo komentarisao ljubavni trougao Terze, Milice i Sofije, pa stao u odbranu preljubnika?! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitam za druga'' na Red tv-u sa voditeljem Stefanom Miloševićem Pandom i voditeljkom Anastasijom Buđić. Njihovi večerašnji gosti su Ivana Elektra i kum Ivana Marinkovića, Gera.

Šta misliš o situaciji Terze, Sofije i Milice?

Ne smatram da je Terza najgori otac na svetu, šta sve roditelji rade deci. Sofija mi nije kriva, ona se bori za tu ljubav. Nije dužna da ima empatiju prema Milici, nije je ni poznavala. Meni je žao Milice, ali Terza je nju varao i prošle sezone.

Ja iz perspektive jedne žene vidim da je to obostrana odgovornost. To je 50-50, oboje treba da odgajaju to dete. Sve dolazi iz glave, on je odlučio da se zaljubi u Sofiju. Ona je isto tako odlučila da bude sa muškarcem koji čeka dete.

Što nije mogao da prihvati tu lojalnost?

Nije je voleo. Ona je mogla da kaže da je došla da ga vrati. Da sam na njegovom mestu i ako volim Milicu, molio bih je za oproštaj. On je ne voli za brak, baš mu je teško da zaplače posle dva piva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković