Anđela nastavlja rat sa Ivanom: Ponizila ga kao nikad do sada zbog šlihtanja Kariću, Gastoz ponosan na svoju devojku! (VIDEO)

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Čemu potreba da se ljutiš na Anđelu zbog svađe sa Ivanom, je l' treba da mu ćuti na provokacije? Tako i treba da ne dozvoljava na sebe - glasilo je pitanje.

- On nije ni za šta sem da se kulira, ja njoj kažem da ga kulira da ne bi izazvao u meni reakciju. On zna da mene ne može da provocira, pa pokušava na Anđelu da ide. Anđela treba da mu odgovara, ali kratko i da se završi - rekao je Gastoz.

- Ja kad se raspravljam sa Ivanom ja nikog ne čujem, čujem tog sa kim se svađam i to je to. On je meni zamerio što ga nisam čula i što nisam stala, da sam ga čula, pokušala bih ali ne znam da li bih uspela da se iskontrolišem - rekla je Anđela.

- Ivan preti da će tek da progovori o tebi - rekao je Milan.

- Ne znam šta on ima da kaže samo za mene - rekla je Anđela.

- Krenula je neka druga tema, a Anđela je htela da se svađa kao i uvek - rekao je Ivan.

- Njemu je Karić rekao da treba imati želudac za Aleksandru, a on mu poklanja majicu sutra - rekla je Anđela.

- Ja nisam uvredio Aleksandru, ja sam samo dodao da Gastoz može da pita Ivana - rekao je Karić.

- Ja sam njih juče samo pustio da arlauču, a ja sam se povukao. Juče kada sam pravio spisak za prodavnicu, a Stefan je nacrtao srce kod mog i Aleksandrinog imena. Pitao sam ga da li je onda mislio to što je rekao za stolom, a on mi je stavio do znanja da nije tako mislio. Vidim da Anđela želi svađu sa mnom, pošto to stalno komentariše. Ona je umislila da je bitna nešto mnogo, pa će ona mene kao da komentariše. Anđela nema temu sem kad plače, je l' plače zbog mene? Ne, nego zbog njega, do sada si plakala šest puta, ja ti brojim. Tvrdim da je prethodno veče rekla da joj Gastoz radi isto što i bivši dečko - rekao je Ivan.

- Ljubavi, dao nam je savet i treba da ga poslušamo - rekao je Gastoz.

- Ja sam rekla da će Stefana skupo koštati što uzima majice - rekla je Anđela.

