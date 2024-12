Ponovo sevaju varnice: Sofija potvrdila da je Terza i dalje voli, njegov osmeh rekao više od hiljadu reči! (VIDEO)

Pomirenje na pomolu?

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Terza Terzu.

- Budi iskren i reci da li si iz straha da e Milica da te upiše kao NN oca jer svi znamo da si naslućivao da je Medsa bivši dečko i da bi joj prešao preko toga da te Milica nije poremetila? - glasilo je pitanje.

- Što se tiče NN oca ja smatram da ću biti NN otac, ali ne bih voleo, možda se nešto promeni. Verovao sam kad je bila priča da je Meda neki rođak. Ona je meni rekla da je preko njega ovde ušla i da ne sme da se pominje jer je političar. Kad je počelo klupko da se odmotava, pa mi je Mateja rekao i da je crtala medveda. Posle rođendana je krenulo za Tetovo, pa sam zato i rekao da joj ne verujem neke stvari. Ništa joj ne verujem, prokockala je moje poverenje. Juče je rekla da je sa mnomzavršila, a sinoć je došla ispred hotela da priča sa mnom. Hoće da me navuče na tanak led da bih ja popustio - pričao je Terza.

- Jutros smo razgovarali, otišla sam kod njega da razgovaramo, a on se toga ne seća. Ja sam želela samo da proverim da li je iskreno pričao ovde ili ne... Pričali smo, on je pričao jedno, a gledao me drugačije. Gledao me je kao devojku u koju je zaljubljen, a reči koje je izgovarao su bile drugačije. Bežao je i rekao da se plaši mene jer sam namazana svim bojama. Ne verujem da je naslućivao ko je Meda, jer da jeste rekao bi mi bar u svađi - pričala je Sofija.

- Da, nikad to nisam provukao i stvarno sam verovao da je rođak - rekao je Terza.

- Prešao bi, nisam ja njega prevarila. Ovde je samo Sofija imala vezu. Ja mislim da bi prešao preko svega jer ja njemu ovde ništa nisam uradila, verna sam - nastavila je ona.

- To jeste, ništa ovde nije uradila, ali izgubio sam poverenje - rekao je Terza.

- On se plaši, čak me je pitao da li me je Milena poslala. Mislim da treba da razgovaramo, ne moramo više nikad da budemo zajedno. Ja sam ga pustila da priča šta on oseća. Ja bih tad shvatila šta i kako. Danas sam sa Drvetom pričala, po njegovom pogledu i pokretima je drugačije, ali kad progovori drugi čovek. Ne mogu da sklopim šta misli. Možda ima želju da se popravi i ne ulazi u veze, ne samo sa mnom - nastavila je Janićijevićeva.

Autor: A. Nikolić