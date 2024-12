Sad je sve jasno: Terza priznao da se nije zbog bebe sklonio od Sofije! (VIDEO)

Jedino problem mu je Meda!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sofija Janićijević.

- Pitaš se gde je čovek koji je govorio da te voli, a možeš li samo da zamisliš koliko puta je Milica samoj sebi postavila to putanje gledajući nas na televizoru. Zbog čega si mislila da ćeš proći bolje? - glasilo je pitanje.

- Stekla sam poverenje i uverio me je u ljubav i emociju, dok ona nije ušla. Nakon toga se on ogradio i sklonio. Verovala sam mu i smatrala sam da čovek može jedom da napravi grešku, možda sam se i ja ogrešila nekad. Ja sam mu verovala i mislila sam ako je uradio njoj da neće i meni. On je meni rekao da sam mu druga ljubav posle 2017. godine i stvarno nisam sumnjala u emociju prema meni. Sigurno se pitala i ona jer je rekla da je njoj isto govorio, a ja to nisam znala - govorila je Sofija.

- Jedno je odnos bebe i Terze, a drugo je odnos Sofije i Terze. Obe žene je izdao, a kad je došla Milica i postavila ultimatum... Mada mislim da nije to bio ultimatum, nego da je htela da mu se osveti. Terza kad je prošle godine slušao pitanja za Milicu nastavio je da bude sa njom. Meni se sviđa što Terza sad ovako postupa jer je pokazao da mu više znači dete nego Sofija. On je pričao ovde o Milici najgore stvari, pljuvao je ovde i iznosi da zna najgore stvari koje je o njoj nije rekao. Je l' zbog nje ili deteta? - govorila je Aneli.

- Zbog deteta, radiću šta hoću. Ja ovo ne radim zbog NN oca. Sa Sofijom ne želim da budem jer je lagala - smejao se Terza.

- Znali potvrđuje da je zbog Mede - poručila je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić