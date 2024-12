Upalio vređalicu: Uroš ubacio u petu brzinu, pa brutalno urnisao Sofiju! (VIDEO)

Nije birao reči!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Uroša Stanića.

- Bravo dečko, svaka ti čast znaš da si nakon žurke pokazao i dokazao kako izgleda pravi prijatelj Milice Veličković - glasilo je pitanje.

- Hvala. Animir dama je pokazala ko je i šta, rekla je da će majka da mi umre i da će da dođe na 40 dana. Ona je pokazala da je monsterum na delu. Pokazala je kako je morbidna, psovala je druge majke, a ja njenu nisam samo sam rekao da je zlo kao i ona. Ja ću uvek da budem uz moju drugaricu Milicu, neću da se šaltam kao neki. Ja sam uz Milicu, a ovo je masnokosi monstrum, glumi vernicu za stolom koja ćuti i diplomatski odgovara. Juče je pokazala kako vređa majke. To je možda htela i Milici da uradi - govorio je Uroš.

- Otkako smo Terza i ja ušli u vezu on mene uhodi i priča mi razne gluposti. Ja mogu samo da kažem njemu da sam se danas izvinila jer sam rekla ružne stvari za majku. Drago mi je da je i dalje među nama, jer me je toliko iznervirao jutros. Nemam ništa protiv gejeva, ali on je p*derčina u duši. Čim Korda ne obraća pažnju na njega ja ću da se postavim isto kao Korda. On je krao obuću od mrtvaka - dodala je Sofija.

- Zlo jedno hodajuće. Mene je sramota što stojim ovde sa tobom jer si blam za ovu naciju i sve ljude koji nas gledaju. Ona meni i sad preti - nastavio je Stanić.

Autor: A. Nikolić