Rastavio je na činioce!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Marka Stefanovića.

- Marko, napadaš Sofiju, a znaš li ti da se Sanja sama hvalila što je radila u Švajcarskoj i da je sve isto pričala za taj posao kao i Sofija? - glasilo je pitanje.

- Ja sam prokomentarisao Sofijin postupak koji je uradila sa Terzom. Ja tvrdim da se Sofija i Sanja ne poznaju, a ja sam osudio njen postupak - rekao je Marko.

- Ja to smatram kao napad, rekao mi je da ja ne mogu da budem na mestu gde je bila Sanja, znači ja sam ispala i u toj priči lažov. Zna se da je poznajem, da radile smo na istom mestu najnormalniji posao. Ja nisam radila ništa loše ako sam pila koktele - rekla je Sofija.

- Pa ne znam što si onda navela Sanju ako je to sve normalno što si radila? - upitao je Marko.

- Zato što si me ti pecnula jako. To što Stefan priča kao da su devojke ku*ve, to je njegova stvar - rekla je Sofija.

- Ja sam jedini koji sam to pričao? Vidim da ti je validno moje mišljenje - rekao je Stefan.

- Da, ti utičeš na mog dečka - rekla je Sofija.

- Pa nisam ti ja kriv što ti igraš ili ili - rekao je Stefan.

- Ovde njena reč protiv moje reči. Ja tvrdim da ona ne poznaje Sanju, ona i Sanja nisu radili isti posao - rekao je Marko.

- Da jeste, radila je isti - rekla je Sofija.

- Pa Sanja je radila kao promoterka, a ti si kao animir dama - rekao je Marko.

- Ne, nije istina. Nas dve smo radile isti posao - rekla je Sofija.

- Sanja je radila kao promoterka i prodavala šotove isto što i ja, tako da to nije isti posao - rekla je Ena.

- Umesto što si bila animir dama, trebala si da budeš salon za uništavanje mama - rekao je Marko.

- Je l' misliš da još neko pored mene to nije radio? Ne razumem - upitala je Sofija.

- Hoćeš da ti ponovim još jednom? Umesto što si bila animir dama, trebala si da budeš salon za uništavanje mama - rekao je Marko.

- Zašto ti pleteš stvari koje ne znaš? Nas deset smo radile isti posao - rekla je Sofija.

- Je l' Sanja tad bila plava ili crna? - upitao je Milan.

- Plava - rekla je Sofija.

- To su dva različita posla. Rekao sam da se razlikuje od Sanje jer Sanja nikad nije bila ljubavnica, a ona jeste - rekao je Marko.

Autor: N.P.