Pukli ga komplesi: Haos Luke i Sandre ne prestaje, ona mu sasula sve u lice! (VIDEO)

Poremetilo ga pitanje!

Sandra Obradović i Luka Vujović žestoko su se raspravljali u dvorištu Bele kuće, u nadi da će rešiti probleme koje imaju zadnjih nekoliko dana.

- Je l' si ti mene odj*bala? Da li sam pokušavao da te smuvam? Ispalo je da sam se odvojio kad nisam mogao da te smuvam - govorio je Luka.

- Navedene su još dve osobe, Teodora i Dragana. To je bila konstatacija da si pokušavao, naveli su primere. To smatra gledalac, a ne smatram ja. Ti skačeš na mene kao da sam ja to izjavila. Šta god da uradim ti skačeš na mene - pričala je Sandra.

- Ti si mene napala u garderoberu. Ja sam pričao o izdaji, tebe je to povredilo - rekao je on.

- Naravno, kad kažeš da sam ti bitna. Vidim kako sam ti bitna. Što sam ti ja bitna? - vikala je Sandra.

- Družimo se, drugovi smo - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić