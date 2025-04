Njeno mišljenje su mnogi čekali da čuju!

U toku su "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Sandre Obradović i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Što se tiče Sandra od prvog dana smo u sjajnim odnosima. Smatram da je Sandra ozbiljna žena, inteligentna, prelepa, vrlo porodična, lojalna i dobra majka. Smatram da si dobar drug. Nisi očekivala da neke stvari mogu da ti se dese u rijalitiju. Ja sam presrećna što se desio preomni momenat tvoj u kući i kad si progovorila. Sandra nije bila ona ćutljiva, već je osmatrala situaciju i shvatila da se nalazi u osinjaku. Ja mislim da nema šanse da se naš odnos promeni i ponosna sam na žene sa kojima provodim vreme, a ti si neko sa kim provodim najviše. U situaciji koja ti se desila sa Lukom vrlo si dostojanstvena. Ne vidim razlog da ona sa Lukom nema komunikaciju i mislim da je Karić napravio pun pogodan sa izolacijom. Ja ne podržavam povratak u vezu sa Lukom. Ja nisam neko ko bi narušavao vezu i oni su mislili da zadatke radimo da ih provociramo. Oni su bili na testovima, a testove su pali. Kad su njih dvoje u pitanju neću mnogo da se vraćam, ali moram da kažem da mi je Luka bio osveženje u rijalitiju i očekivala sam muškarca sa stavom. Sandra meni nikad nije rekla da li ima ili nema emocije, a moja lična procena je da ih ima i da je zavolela Luku. Ona je žena za poželeti a ne za sprdnju, niti učesnica koja treba da se prevrne - govorila je Milena, pa nastavila:

- Mnogi su komentarisali da Luku muvam, a drugačije sam ga doživela. Nakon povratna leđa je okrenuo ljudima koji to nisu zaslužili, a prostor da ljudima koji su mizerija i nisu mu do članka. Naš sukob je počeo kad me je Luka žestoko uvredio i to ne mora uvek da bude psovka. O meni si se ovde koristio lažima. Sujetan si, iskompleksiran, nedokazan i slabić. Samo slabić može da dozvoli da sujeta i kompleksi nadvladaju životne stavove. Naš sukob je otišao predaleko i ja iza tog sukoba stojim. Ja sam njega izvređala i opet bih jer na mene ne možeš da ideš na taj način. Jesi harizmatičan i jesi duhovit, ali si promašio temu. Mislim da bi odnos sa Sandrom bio pravi. Govori se o poklonima, a znak njegovog oca je da je prepoznao Sandru i da nas prati jer vidimo po detaljima koje šalje da prati svaki njen korak i da smatra da je to pravi odabir za njega. O Luki u ovom trenutku imam loše mišljenje, a ne mislim da je tako loš, ali prema meni je bio. Iz mene si izvukao sve najgore, sa strane si mi govorio drugačije. Naš odnos nije popravljiv, iako se mi nasmejemo u prolazu. On je sa mnom u sukob ušao iz gasa. Moram da se dotaknem sukoba sa Enom, ona je meni bila odvratna kad je ušla jer su skakali i branili je kad ona uzdahne. Sukobi sa ženama mu nisu trebali. Nikad nisam i neću uticati na vaš odnos, šta god Sandri treba biću tu. Ne interesuje me da li mi praštaš. Večeras ostavljam moju lepoticu - dodala je Milena.

Autor: A. Nikolić