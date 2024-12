'Koji dečko ti imaš problem?!' Matora i dalje kivna na Kačavendu i Đedovića, urnisala ih na mrežama

Dešavanja u "Eliti" neretko izazovu mnoštvo reakcija, te je tako sinoćnja emisija "Pitanja gledalaca" izazvala reakciju bivše učesnice "Elite 7", Jovane Tomić Matore.

Jovana Tomić Matora, sinoć nije mogla da ostane imuna na dešavanja u "Eliti 8", te je žestoko oplela po Marku Đedoviću i Mileni Kačavendi, ističući da Marko pokušava, kako ona kaže, da njenom drugu Stefanu Kariću nametne stav što neće uspeti.

Naime, ona je usnimila svoj televizor na kom se vidi diskusija Karića, Mateje Matijevića, Kačavende i Đedovića za stolom, dok je ona govorila u pozadini:

- Se*e mi se od ovog Đedovića i Kačavende. Ona koja je na nominacijama rekla, čepi se Milici, pozdravila se sa mnom lepo, ćutala...Ovaj koji Stefana ogovara, na intervjuu malo, malo, pa ga potkači, pa ga sa Kačavendom ogovara, koji dečko ti imaš problem?! Ne možeš Stefanu da nametneš stav, to što te slušaju ovi i što imaš lažni autoritet, to negde drugde možeš. Sad se on dernja, hoće da objasni, pa ti si najviše dvoličan od svih njih. A Kačavenda, što ovo radi, pa ja ne znam, ovo je zlo! - rekla je Matora.

