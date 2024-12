Ne pronalaze zajednički jezik: Sandra i Luka zaratili kao nikada do sad, on postavio zid između njih! (VIDEO)

Šok!

Sandra Obradović prišla je Luki Vujoviću, kako bi progovorili o svom sukobu i pokušali da reše problem.

- Šta se dešava? Šta je s tobomn? - upitala je Sandra.

- Iznervirala si me ono veče - istakao je Luka.

- Kako se ne postaviš na moje mesto? Kako se ne zapitaš šta me je naljutilo? Ponašaš se kao da zaboravljaš ono što pričaš - kazala je Sandra.

- Ne kapiram. Je l' misliš na rečenicu:''šta ti tražiš pored mene'' kad si sela? - upitao je Luka.

- Da, mislim na to. Konstantno me vređaš - dodala je Sandra.

- Nisam te vređao, došlo je do nesuglasica. Shvati samo to. Nemoj samo da se ponašaš tako. Ja znam da ti meni ovde pokušavaš da skreneš pažnju na neke učesnike, ali meni niko nije tu bitan, da bi me izdao. Izdaju bliski ljudi, a ja ih ovde nemam. Da, ti mi jesi jedna od bližih, jer smo drugari - kazao je Luka.

