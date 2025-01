Ne pronalaze zajednički jezik: Sandra i Luka u novom sukobu, Kačavenda pokušava da zafasi požar! (VIDEO)

Ne pronalaze rešenje!

Sandra Obradović i Luka Vujović ušli su u žestok sukob u pušionici, u koji se umešala i Milena Kačavenda kako bi im pomogla da dođu do rešenja za svoj odnos.

- Šta si radio jutros dok sam spavala? - pitala je Sandra.

- Ja sam rekao Jordanki da te probudi, a ti nisi htela da ustaneš - rekao je Luka.

- Ovo što sad radiš je isto što sam ti rekao da se ne zaj*bavaš sa Miljanom i da je dovlačiš u krevet. Ti misliš da je to duhovito - umešala se Miljana.

- Ti si došla kod mene i poljubila si me. Ja sam pokušao da te probudim - dodao je Luka.

- Cela kuća misli da se sprdaš sa njom, skačeš kod Aneli i izgravaš budalu. Svako će da kaže da teraš rijaliti - pričala je Milena.

- Što si se izvinio Aneli dok sam bila kod frizera? - pitala je Sandra.

- Da li si normalna? Ona je rekla da dođem da je zagrlim - rekao je Luka.

- Da li si normalan ti? Rekla je da si joj se poverio da si imao nešto sa mnom - poručila je Sandra.

- Marinković nju sad odvaja da bi bio sam sa njom, njemu treba tema do kraja rijalitija. Ona ako je glupa, a vidim da jeste, to će i da se desi. Ja sam rekla da će nju to da košta, ali neka je košta jer je to sama izabrala - govorila je Milena.

