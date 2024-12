Peja i Milica Dugalić plaču u duetu zbog njegovog raskida sa Enom Čolić: Nikad emotivnija scena, suzama potopili imanje! (VIDEO)

Obuzela ga tuga!

Jovan Pejić Peja i Milica Dugalić zajedno su plakali zbog njegovog raskida sa Enom Čolić, a Milica mu je dala do znanja da će se pomiriti.

- Ja nikada nisam radio Eni iza leđa. Ona meni zamera što nisam sa njom na žurki nego kockam. Ja sam prvih mesec dana dok se nisam zaljubio igrao svako veče. Ja sam morao da budem iskren i kažem da sam to stvarno rekao za Enu. Ja smirujem svoje emocije, a ona ne može. Je l' se pita neko kako se ja u ovom trenutku osećam? - upitao je Peja.

- Ne donosi odluke sada kad si tužan - rekao je Aca.

- Ona je meni jutros rekla da te voli najviše i da niko drugi u kući ne postoji sem tebe. Rekla je ''Ne bih legla sa njim da me sin gleda, da on meni nije jedini u srcu'', to je ona meni jutros rekla - rekla je Milica kroz suze.

- Nemojte vi sad da plačete - rekao je Peja.

- Žao mi je što ste se rastali, toliko sam verovala u vas - rekla je Milica.

- Pa znam i ja sam - rekao je Peja i zaplakao.

- Nemoj da plačeš, ti si meni ušao u srce i dušu. Ja sam šokirana ovim večeras, ona tebe voli - rekla je Milica.

- Nju nije pozdravila Lukina mama i ona misli da je napravila neki problem sa mnom i misli da sam je ja ukanalio sa nečim i celokupna situacije je zbog toga. Ja ne mogu, ja sam previše emotivan. Ja sam dobio i žuljeve i sve, ja ne mogu - plakao je Peja.

- Ona je mnogo dobra u duši - rekla je Milica.

- Ja nju mnogo volim, ali ne mogu da budem sa njom - rekao je Peja.

- Jedino u koga sam verovala ste bili vas dvoje. Jutros mi je naglasila da sa tobom spava i sin je gleda. To je velika stvar, sin za kojeg se borila. Duša me boli jer ste doživeli ovo večeras, noćas je takva atmosfera bila ludilo. Ne znam šta je ovo - rekla je Milica.

- Ona misli da ja pravim klipove njoj, ja da to radim išao bih sa drugim devojkama, ali nema veze - rekao je Peja.

Autor: N.P.