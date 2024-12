Ne znam čemu se nada, moja odluka je jasna: Milica Veličković odlučila da će Terza definitivno biti NN! (VIDEO)

Odlučna!

Milica Veličković otkrila je da će Borislav Terzić Terza biti NN otac zbog svog ponašanja u Eliti 8 nakon njenog odlaska, a šta je još rekla o njegovom očinstvu, pročitajte u narednom tekstu.

- Milice jako emotivan je bio tvoj odlazak iz Elite, ali Terza nije znao šta da ti kaže. Šta si videla, prošlo je sedam dana, kako se osećaš? - upitao je Darko.

- Ponaša se isto kao i pre, moj ultimatum je bio ni upaljač. On nije ispoštovao mene, on je mislio da se ja šalim. Nije dobro, ali ne interesuje me. Pio je, napio se kao stoka. Uleteo je u konflikt sa Andrejem i Munjom, ko je njega zvao? Šta će on tu? - rekla je Milica.

- Sofija i dalje tvrdi da je Terza gleda očima punih ljubavlju, dok se on pere kako joj nije on prvi prišao - rekao je Joca.

- Uhvatila sam nju u par laži, ali ne verujem ni njemu ni njoj. Mislim da on nema emocije, ali ne znam. Onaj klip gde ona prilazi Terzi, tim klipom je potvrdila sve što sam ja pričala. Došla je da pokaže da je to taj utorak, da ona može kako hoće i da je ona ispred bebe - rekla je Milica.

- Je l' njoj bitno zato što je ona rekla da će to biti taj utorak? - upitala je Ana.

- Pa naravno, ona je to najavila dok sam ja bila tu. Zamisli kad tebe čak pijani Terza provali, onda si stvarno jadna - rekla je Milica.

- Da li je istina da je ona njega pokušala da navede na tanak led? - upitao je Darko.

- Pa da, ali meni je čudno da je on to provalio, pošto on nije baš inteligentan - rekla je Milica.

- Da li misliš da se kaje? - upitao je Darko.

- Ne, on se isto ponašao mesec dana tako napolju, pa je posle tri dana promenio ponašanje. Mislim da jeste imao malo više svesti da sam trudna od kada sam ušla. Ne znam čemu se nada, rekla sam da je moja odluka jasna - rekla je Milica.

Autor: N.P.