Aneli ponovo dokazala da ima herca: Urnisala Sofiju uvredama, pa zbog nje upala u sukob sa Lepim Mićom! (VIDEO)

Iznervirala se!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aneli Ahmić koja je poludela zbog pojedinih učesnika koji brane Sofiju Janićijević, a potom zbog toga zaratila sa Lepom Mićom.

- Dačo, kako gledaš na Terzino ponašanje prema Sofiji? - upitao je Darko.

- Jeste Sofija njega lagala, ali pre mesec dana ja sam Terzu pitao: ''Šta bi se desilo da ti uđe žena?'', on je rekao da može da uđe bilo ko i da će on stati uz Sofiju. Koliko je ona lagala, toliko je i on lagao. Ja sam video da pogledi postoje, oni se međusobno gledaju. On se meni nije obraćao dve nedelje, a onda kad sam sa Sofijom, on me nešto uvredi. Mislim da će se njegovo ponašanje promeniti kada stiže - rekao je Dačo.

- Ne mogu je gledati očima, ovo je jedna zlobnica koja želi da ga navuče. Pogledaj koliko je ona kvarna, ona mene imitira. Ovo je prevara, igra se sa Terzom. Našla je Milenu drugaricu, o čemu mi pričamo? Blam me, neću da komentarišem. Milica nek se drži, a ovo smeće od žene nek radi spletke sa Milenom. Mislim da se Terza distancirao od Sofije zbog Milice i svog deteta - rekla je Aneli.

- Ona nema svoje mišljenje, to je devojka koja je pitala Mateju da li je odjavio devojku. Ja sam imala pravo da emocije pokažem na bilo koji način - rekla je Sofija.

- Je*ala se sa Janjušem koji je oženjen, koga je*e ona ovde - rekla je Milena.

- Aneli kakvo mišljenje imaš o druženju Terze i Milene? - upitao je Darko.

- Nulto, šta je bre ovo. Znam kakvo mišljenje Terza ima o Mileni - rekla je Aneli.

- Sve bi to bilo u redu da nisi pila sa njom pivo - rekao je Mića.

- Beži ti budalo senilna, ti si najgori čovek - rekla je Aneli.

- Ona se sa Sofijom grlila i peva, ajde beži - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.