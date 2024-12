Mislio sam da smo neki drugari: Gastoz ne krije da je razočaran u Peju zbog naklonjenosti prema Kariću, Jovan mu poručio da mu neće ćutati! (VIDEO)

Odnos im je na tankom ledu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala, skinuti maske učesnicima ''Elite''.

- Kako komentarišeš to što te je Gastoz ogovarao i što si išao da se izviniš Kariću - pitao je Darko.

- Rekao sam juče nešto, pa se Karić naljutio, jer nije to očekivao od mene. Seo sam da popričamo, jer da sam ćutao, bio bih dupljak. Stefana znam deset godina. Gastoza sam komentarisao kad je bila ona priča sa Terzom, čovek je neozbiljan u 30 i nešto godina. On je takav tip osobe, šoumen, ali neću da ćutim. Ne zanima me što ima veliku podršku, imam svoj stav. Nemam s njim lično sukob, nego sam se osetio povređeno, kad se smejao za Terzu - rekao je Peja.

- Meni je smešno što ljudi brane Terzu, on ne može biti odbranjen. Kad ja to kažem, onda se rugam, a drugi su cice, mice. Pokazao mi je ovim koliko me ne ceni. Smatram ga inteligentnim momkom, ali ne razume moj sarkazam i ironiju. Nisam znao da me ne ceni uopšte, mislio sam da smo neki drugari - rekao je Gastoz.

- Aneli, koliko je Ena izgorela od ljubomore na tebe - pitao je Tanasijević.

- Mi imamo taj neki konflikt, ali mene to ne zanima. Čim me je pozdravila Lukina mama, ali očigledno je prepoznala nešto u meni, a ne u njoj. Očigledno joj je nešto zamerila, vidi nešto što Luka ne vidi - rekla je Aneli.

Autor: Iva Stanković