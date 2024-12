Pokušao je da je ubedi da će biti mnogo bolji otac: Anđela isprozivala Ivana, Miljana skočila, pa zaratila s njim! (VIDEO)

Haos!

U toku je Anketa, a učesnici danas biraju najperfidniju osobu. Stefan Karić sledeći je na redu.

- Đedović, Gastoz i Ivan - rekao je Karić.

- Kadra, drugo mesto je Sofija. Počela je od prvog dana da koketira sa svim muškarcima, poznajem devojke koje su radile njen posao. Treći je Ivan, koristio je sve što je znao o svojim ženama protiv njih - rekao je Peja.

a- Prva je Teodora, flertovala je preko svog dečka sa Gačićem i lagala svog dečka da ga voli. Druga osoba je , a treća Aca Kockar - rekla je Slađa.

- Sofija definitivno, pokazala je to u svim odnosima. Neki su to prihvatili kod nje, jer ona je takva. Za mene je to vrlina, jer bih ja volela da sam takva. Druga osoba je Ivan, perfidno je navukao Aleksandru da se raspravlja sa Jelenom. Takođe, pokušao je da ubedi Miljanu letos da će biti mnogo bolji otac. Treća osoba je Kadra - rekla je Anđela.

- A ona se spontatno pomirila sa Bebicom, koji joj je vređao majku - rekao je Ivan.

- Ti si meni uništio život i nešto najgore što mi se desilo. Klošaru jedan smrdljivi. Igraš se dečijim emocijama, j*bem te u usta smrdljiva - rekla je Miljana.

- Đedovič, Gastoz i Karić - rekla je Kačavenda.

- Prvi Gastoz, druga Sofija i treća Slađa - rekao je Munjez.

Autor: Iva Stanković