Šok: Mateja priznao da nikad nije imao emocije prema Aneli, pa pokušao da je ponizi na sraman način (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Stefanu Kariću i Marku Stefanoviću.

- Kakav problem imate što se Aneli ljubila sa Matejom? Da li ste zaljubljeni u nju, pa vam smeta? - glasilo je pitanje.

- Nismo mi počeli svađu sa njom, nego ona sa nama. Devojka je prebacila, krenula da se raspravlja - kazao je Karić.

- Što se mene tiče, ja im želi sreću. Imam svoju devojku, to je to - kazao je Marko.

- Da li si lagao da imaš devojku, samo kako bi sklonio Aneli od sebe jer ti je teško da pobegneš od emocija? - glasilo je pitanje.

- Nisam lagao, naravno. Aneli me ne zanima. Objasnio sam zbog čega sam ovo uradio. Rekao sam joj zbog čega sam to sve uradio, ona je to znala. Nisam ni želo da budem s njom na početku, ali se desilo. Devojka me ne zanima - kazao je Mateja.

Autor: S.Z.