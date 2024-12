Pokušava da ispadne žrtva cele sezone: Gastoz oblatio Aneli, njoj prekipelo, pa mu poručila da je prvo mesto njeno! (VIDEO)

Uverena da će pobediti!

U toku je Anketa, a učesnici danas biraju najperfidniju osobu. Nenad Marinković Gastoz sledeći je na redu.

- Život me je isklesao da budem namazan svim bojama i to koristim. Nisam perfidan, ali koristim tu perfidnost. Drago mi je da ste rekli da sve to radim kroz osmeh, dok vi morate da se derere. Zaboravili ste Aneli, perfidno pokušava da ispadne žrtva cele sezone. Ja s mjom svakako nemam konflikt, ona je za mene nula bodova - rekao je Gastoz.

- Bolim te, šta sam ti uradila, pa sam ti nula bodova? Aneli do pobede, biću prva, ja ti to obećavam - pitala je Aneli.

- Šta ćemo, da se guramo na prvom mestu - pitao je Gastoz.

- Ne, ti ćeš biti treći - kazala je Aneli.

- Sofija drugo mesto i treće Anđela, hvala što mi veruješ i mnogo me loži što ljudi misle da smo fejk - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković